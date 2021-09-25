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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновського зіграє з чинним чемпіоном - міланським "Інтером".

25-27 вересня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

  • Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (15 балів). Слідом розташувалися "Інтер" (13) і "Мілан" (13).
  • Поєдинки 7-го туру Серії А відбудуться 1-3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Субота, 25 вересня
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   МІЛАН
19:00 ІНТЕР   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 26 вересня
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 ЛАЦІО   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛІ   _:_   КАЛЬЯРІ
Понеділок, 27 вересня
21:45 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ТОРІНО
           

Таблиця Серії А після 5 туру

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