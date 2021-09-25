Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Руслана Малиновського зіграє з чинним чемпіоном - міланським "Інтером".
25-27 вересня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
- Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (15 балів). Слідом розташувалися "Інтер" (13) і "Мілан" (13).
- Поєдинки 7-го туру Серії А відбудуться 1-3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 25 вересня
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|МІЛАН
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 26 вересня
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Понеділок, 27 вересня
|21:45
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ТОРІНО