Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

10 - 12 вересня відбудуться ігри шостого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур італійської Серії А розпочнеться в суботу, 10 вересня, протистоянням між "Наполі" та "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Наступного дня "Аталанта" іншого українського хавбека Руслана Малиновського прийматиме новачка елітного дивізіону "Кремонезе".

Після п'яти турів лідером Чемпіонату Італії є "Аталанта", яка має у своєму активі 13 балів. На два очки від колективу Малиновського відстають "Наполі" та "Мілан". За ними йдуть "Удінезе", "Торіно" та "Рома" - вони всі мають по десять пунктів.

Поєдинки 7-го туру Серії А відбудуться 16 - 18 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Субота, 10 вересня 16:00 НАПОЛІ _:_ СПЕЦІЯ 19:00 ІНТЕР _:_ ТОРІНО 21:45 САМПДОРІЯ _:_ МІЛАН Неділя, 11 вересня 13:30 АТАЛАНТА _:_ КРЕМОНЕЗЕ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ФІОРЕНТИНА 16:00 ЛЕЧЧЕ _:_ МОНЦА 16:00 САССУОЛО _:_ УДІНЕЗЕ 19:00 ЛАЦІО _:_ ВЕРОНА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ САЛЕРНІТАНА Понеділок, 12 вересня 21:45 ЕМПОЛІ _:_ РОМА

Таблиця Серії А після 5 туру

Фото: flashscore.ua

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