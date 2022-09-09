Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

10 - 12 вересня відбудуться ігри шостого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур італійської Серії А розпочнеться в суботу, 10 вересня, протистоянням між "Наполі" та "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка.
Наступного дня "Аталанта" іншого українського хавбека Руслана Малиновського прийматиме новачка елітного дивізіону "Кремонезе".
- Після п'яти турів лідером Чемпіонату Італії є "Аталанта", яка має у своєму активі 13 балів. На два очки від колективу Малиновського відстають "Наполі" та "Мілан". За ними йдуть "Удінезе", "Торіно" та "Рома" - вони всі мають по десять пунктів.
- Поєдинки 7-го туру Серії А відбудуться 16 - 18 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 10 вересня
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|СПЕЦІЯ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|САМПДОРІЯ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 11 вересня
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Понеділок, 12 вересня
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 5 туру
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