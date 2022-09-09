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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

10 - 12 вересня відбудуться ігри шостого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур італійської Серії А розпочнеться в суботу, 10 вересня, протистоянням між "Наполі" та "Спецією" українського півзахисника Віктора Коваленка.

Наступного дня "Аталанта" іншого українського хавбека Руслана Малиновського прийматиме новачка елітного дивізіону "Кремонезе".

  • Після п'яти турів лідером Чемпіонату Італії є "Аталанта", яка має у своєму активі 13 балів. На два очки від колективу Малиновського відстають "Наполі" та "Мілан". За ними йдуть "Удінезе", "Торіно" та "Рома" - вони всі мають по десять пунктів.
  • Поєдинки 7-го туру Серії А відбудуться 16 - 18 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Субота, 10 вересня
16:00 НАПОЛІ   _:_   СПЕЦІЯ
19:00 ІНТЕР   _:_   ТОРІНО
21:45 САМПДОРІЯ   _:_   МІЛАН
Неділя, 11 вересня
13:30 АТАЛАНТА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МОНЦА
16:00 САССУОЛО   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ЛАЦІО   _:_   ВЕРОНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САЛЕРНІТАНА
Понеділок, 12 вересня
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 5 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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