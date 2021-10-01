Серія А онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку "Аталанта" Руслана Малиновського зіграє проти "Мілана".
1-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2021/22. Головною подією туру стане битва "Аталанти" українця Руслана Малиновського та "Мілана".
- Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (18 балів). Слідом розташувалися "Мілан" (16) та "Інтер" (14).
- Поєдинки 8-го туру Серії А відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 1 жовтня
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Субота, 2 жовтня
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 3 жовтня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МІЛАН