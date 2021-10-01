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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку "Аталанта" Руслана Малиновського зіграє проти "Мілана".

1-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2021/22. Головною подією туру стане битва "Аталанти" українця Руслана Малиновського та "Мілана".

  • Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (18 балів). Слідом розташувалися "Мілан" (16) та "Інтер" (14).
  • Поєдинки 8-го туру Серії А відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 1 жовтня
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Субота, 2 жовтня
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ТОРІНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 САССУОЛО   _:_   ІНТЕР
Неділя, 3 жовтня
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦІО
16:00 ВЕРОНА   _:_   СПЕЦІЯ
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 РОМА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   НАПОЛІ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МІЛАН
           

Таблиця Серії А після 6 туру

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