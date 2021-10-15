Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

"Лаціо" прийме "Інтер", а "Ювентус" протистоятиме "Ромі" Жозе Моурінью.

16-18 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Цього вікенду уболівальники побачать одразу два топпоєдинки: "Лаціо" - "Інтер" і "Ювентус" - "Рома".

  • Після семи турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (21 бал). Слідом розташувалися "Мілан" (19) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15).
  • Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 22-24 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 16 жовтня
16:00 СПЕЦІЯ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 ЛАЦІО   _:_   ІНТЕР
21:45 МІЛАН   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 17 жовтня
13:30 КАЛЬЯРІ   _:_   САМПДОРІЯ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   САССУОЛО
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 НАПОЛІ   _:_   ТОРІНО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА
Понеділок, 18 жовтня
21:45 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА
           

Таблиця Серії А після 7 туру

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація