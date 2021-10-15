Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Лаціо" прийме "Інтер", а "Ювентус" протистоятиме "Ромі" Жозе Моурінью.
16-18 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Цього вікенду уболівальники побачать одразу два топпоєдинки: "Лаціо" - "Інтер" і "Ювентус" - "Рома".
- Після семи турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (21 бал). Слідом розташувалися "Мілан" (19) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15).
- Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 22-24 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 16 жовтня
|16:00
|СПЕЦІЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 17 жовтня
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 18 жовтня
|21:45
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА