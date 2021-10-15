Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Лаціо" прийме "Інтер", а "Ювентус" протистоятиме "Ромі" Жозе Моурінью.

16-18 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Цього вікенду уболівальники побачать одразу два топпоєдинки: "Лаціо" - "Інтер" і "Ювентус" - "Рома".

Після семи турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (21 бал). Слідом розташувалися "Мілан" (19) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15).

Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 22-24 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 7 туру

flashscore.ua

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