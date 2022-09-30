Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

1 - 3 жовтня відбудуться ігри восьмого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 8-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.

Цього дня відбудеться центральне протистояння туру між "Інтером" і "Ромою". Команди зіграють на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

У неділю, 2 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Фіорентину", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка поїде в гості до "Лаціо".

Після семи турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 17 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (16), "Лаціо" (14) та "Мілан" (14).

Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 8 - 10 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 6 туру

Фото: flashscore.ua

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