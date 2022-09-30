Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

1 - 3 жовтня відбудуться ігри восьмого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 8-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.
Цього дня відбудеться центральне протистояння туру між "Інтером" і "Ромою". Команди зіграють на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.
У неділю, 2 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Фіорентину", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка поїде в гості до "Лаціо".
- Після семи турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 17 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (16), "Лаціо" (14) та "Мілан" (14).
- Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 8 - 10 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 1 жовтня
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 2 жовтня
|13:30
|ЛАЦІО
|_:_
|СПЕЦІЯ
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|16:00
|САМПДОРІЯ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Понеділок, 3 жовтня
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 6 туру
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