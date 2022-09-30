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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

1 - 3 жовтня відбудуться ігри восьмого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 8-й тур італійської Серії А сезону-2022/23.

Цього дня відбудеться центральне протистояння туру між "Інтером" і "Ромою". Команди зіграють на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

У неділю, 2 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Фіорентину", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка поїде в гості до "Лаціо".

  • Після семи турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 17 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (16), "Лаціо" (14) та "Мілан" (14).
  • Поєдинки 9-го туру Серії А відбудуться 8 - 10 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 1 жовтня
16:00 НАПОЛІ   _:_   ТОРІНО
19:00 ІНТЕР   _:_   РОМА
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   МІЛАН
Неділя, 2 жовтня
13:30 ЛАЦІО   _:_   СПЕЦІЯ
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
16:00 САМПДОРІЯ   _:_   МОНЦА
16:00 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС    _:_   БОЛОНЬЯ
Понеділок, 3 жовтня
21:45 ВЕРОНА   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 6 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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