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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Associated Press

Побачимо одразу дві топові дуелі: "Рома" - "Наполі" та "Інтер" - "Ювентус".

22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Цього вікенду уболівальники побачать одразу два суперпоєдинки: "Рома" в рідних стінах зустрінеться з лідером поточного чемпіонату "Наполі", а чинний володар "скудетто" міланський "Інтер" прийматиме найтитулованіший клуб країни "Ювентус".

  • Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (24 бали). Слідом розташувалися "Мілан" (22) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15). "Ювентус" з 14 балами посідає сьому сходинку.
  • Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 26-28 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 22 жовтня
19:30 ТОРІНО   3:2   ДЖЕНОА
21:45 САМПДОРІЯ   2:1   СПЕЦІЯ
Субота, 23 жовтня
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 САССУОЛО   _:_   ВЕНЕЦІЯ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МІЛАН
Неділя, 24 жовтня
13:30 АТАЛАНТА   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦІО
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 РОМА   _:_   НАПОЛІ
21:45 ІНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
           

Таблиця Серії А після 8 туру

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