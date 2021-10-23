Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Побачимо одразу дві топові дуелі: "Рома" - "Наполі" та "Інтер" - "Ювентус".

22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.

Цього вікенду уболівальники побачать одразу два суперпоєдинки: "Рома" в рідних стінах зустрінеться з лідером поточного чемпіонату "Наполі", а чинний володар "скудетто" міланський "Інтер" прийматиме найтитулованіший клуб країни "Ювентус".

Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (24 бали). Слідом розташувалися "Мілан" (22) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15). "Ювентус" з 14 балами посідає сьому сходинку.

Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 26-28 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".

Таблиця Серії А після 8 туру

flashscore.ua

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