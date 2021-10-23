Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Побачимо одразу дві топові дуелі: "Рома" - "Наполі" та "Інтер" - "Ювентус".
22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2021/22.
Цього вікенду уболівальники побачать одразу два суперпоєдинки: "Рома" в рідних стінах зустрінеться з лідером поточного чемпіонату "Наполі", а чинний володар "скудетто" міланський "Інтер" прийматиме найтитулованіший клуб країни "Ювентус".
- Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Наполі" (24 бали). Слідом розташувалися "Мілан" (22) та "Інтер" (17). На четвертому місці - "Рома" (15). "Ювентус" з 14 балами посідає сьому сходинку.
- Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 26-28 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Емполі", "Салернітана" і "Венеція".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 22 жовтня
|19:30
|ТОРІНО
|3:2
|ДЖЕНОА
|21:45
|САМПДОРІЯ
|2:1
|СПЕЦІЯ
|Субота, 23 жовтня
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 24 жовтня
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|РОМА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС