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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

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Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Мілан" прийматиме "Ювентус".

8 - 10 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх матчів і поточну турнірну таблицю.

Головним поєдинком цього вікенду стане битва на "Сан-Сіро" між чинним чемпіоном країни "Мілан" та багаторічним гегемоном італійського футболу "Ювентусом". Команди зіграють в суботу, 8 жовтня. Початок - о 19:00 за київським часом.

У неділю, 9 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з гучною сенсацією старту сезону - "Удінезе", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка завітає в гості до дебютанта елітного дивізіону - "Монци".

  • Після восьми турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 20 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (19), "Лаціо" (17) та "Мілан" (17).
  • Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 15 - 17 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 8 жовтня
16:00 САССУОЛО   _:_   ІНТЕР
19:00 МІЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САМПДОРІЯ
Неділя, 9 жовтня
13:30 ТОРІНО   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 МОНЦА   _:_   СПЕЦІЯ
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ВЕРОНА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   НАПОЛІ
21:45 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Понеділок, 10 жовтня
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 8 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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