Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

8 - 10 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх матчів і поточну турнірну таблицю.

Головним поєдинком цього вікенду стане битва на "Сан-Сіро" між чинним чемпіоном країни "Мілан" та багаторічним гегемоном італійського футболу "Ювентусом". Команди зіграють в суботу, 8 жовтня. Початок - о 19:00 за київським часом.

У неділю, 9 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з гучною сенсацією старту сезону - "Удінезе", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка завітає в гості до дебютанта елітного дивізіону - "Монци".

Після восьми турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 20 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (19), "Лаціо" (17) та "Мілан" (17).

Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 15 - 17 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".

Таблиця Серії А після 8 туру

Фото: flashscore.ua

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