Серія А онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Італії з футболу

У центральному поєдинку "Мілан" прийматиме "Ювентус".
8 - 10 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру італійської Серії А сезону-2022/23. Дивіться результати всіх матчів і поточну турнірну таблицю.
Головним поєдинком цього вікенду стане битва на "Сан-Сіро" між чинним чемпіоном країни "Мілан" та багаторічним гегемоном італійського футболу "Ювентусом". Команди зіграють в суботу, 8 жовтня. Початок - о 19:00 за київським часом.
У неділю, 9 жовтня, "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з гучною сенсацією старту сезону - "Удінезе", а "Спеція" іншого нашого співвітчизника Віктора Коваленка завітає в гості до дебютанта елітного дивізіону - "Монци".
- Після восьми турів у Чемпіонаті Італії лідирують "Наполі" та "Аталанта", які мають у своєму активі по 20 очок. Далі розташувалися "Удінезе" (19), "Лаціо" (17) та "Мілан" (17).
- Поєдинки 10-го туру Серії А відбудуться 15 - 17 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Лечче", "Монца" та "Кремонезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 8 жовтня
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ІНТЕР
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САМПДОРІЯ
|Неділя, 9 жовтня
|13:30
|ТОРІНО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|СПЕЦІЯ
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Понеділок, 10 жовтня
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАЦІО
Таблиця Серії А після 8 туру
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