Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Новий розіграш "скудетто" розпочнеться 19 серпня.
19 – 21 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У поєдинку-відкритті чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зіграє з новачком елітного дивізіону "Фрозіноне". Того ж дня "Інтер" прийматиме "Монцу".
У неділю "Рома" вдома зустрінеться із "Салернітаною", "Аталанта" завітає в гості до "Сассуоло", а "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Торіно" – "Кальярі" та "Болонья" – "Мілан".
- Матчі 2-го туру Серії А відбудуться 26 – 28 серпня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР
|Субота, 19 серпня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 20 серпня
|19:30
|РОМА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 21 серпня
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МІЛАН
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