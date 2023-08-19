Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

19 – 21 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У поєдинку-відкритті чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зіграє з новачком елітного дивізіону "Фрозіноне". Того ж дня "Інтер" прийматиме "Монцу".

У неділю "Рома" вдома зустрінеться із "Салернітаною", "Аталанта" завітає в гості до "Сассуоло", а "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Торіно" – "Кальярі" та "Болонья" – "Мілан".

Матчі 2-го туру Серії А відбудуться 26 – 28 серпня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР Субота, 19 серпня 19:30 ЕМПОЛІ _:_ ВЕРОНА 19:30 ФРОЗІНОНЕ _:_ НАПОЛІ 21:45 ДЖЕНОА _:_ ФІОРЕНТИНА 21:45 ІНТЕР _:_ МОНЦА Неділя, 20 серпня 19:30 РОМА _:_ САЛЕРНІТАНА 19:30 САССУОЛО _:_ АТАЛАНТА 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЛАЦІО 21:45 УДІНЕЗЕ _:_ ЮВЕНТУС Понеділок, 21 серпня 19:30 ТОРІНО _:_ КАЛЬЯРІ 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ МІЛАН

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