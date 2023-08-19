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Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Автор
Максим Приходько Максим Приходько
Дата публікації
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96
Час на прочитання
2 хв
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Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

"Наполі" – тріумфатор минулого розіграшу Серії А / Фото: Associated Press

Новий розіграш "скудетто" розпочнеться 19 серпня.

19 – 21 серпня відбудуться матчі стартового туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У поєдинку-відкритті чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зіграє з новачком елітного дивізіону "Фрозіноне". Того ж дня "Інтер" прийматиме "Монцу".

У неділю "Рома" вдома зустрінеться із "Салернітаною", "Аталанта" завітає в гості до "Сассуоло", а "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Торіно" – "Кальярі" та "Болонья" – "Мілан".

  • Матчі 2-го туру Серії А відбудуться 26 – 28 серпня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР
Субота, 19 серпня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
19:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   НАПОЛІ
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ІНТЕР   _:_   МОНЦА
Неділя, 20 серпня
19:30 РОМА   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:30 САССУОЛО   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЛАЦІО
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 21 серпня
19:30 ТОРІНО   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МІЛАН

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Дата публікації
Перегляди
96
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