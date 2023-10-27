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Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Нападник "Мілана" Рафаель Леао / Фото: Associated Press

Головна увага буде прикута до поєдинків "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".

27–30 жовтня відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочався у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського здолала "Салернітану". Малиновський зробив асист – це його перша результативна дія у складі "грифонів".

У суботу "Ювентус" на своєму полі зіграє з "Вероною". Центральні матчі заплановано на неділю: "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Аталанту", а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентиною".

  • Після 9-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (22 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (21 бал). На третій позиції – "Ювентус" (20 пунктів).
  • Матчі 11-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 27 жовтня
21:45 ДЖЕНОА   1:0   САЛЕРНІТАНА
Субота, 28 жовтня
16:00 САССУОЛО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ТОРІНО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 29 жовтня
13:30 КАЛЬЯРІ   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 МОНЦА   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ІНТЕР   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛІ   _:_   МІЛАН
Поеділок, 30 жовтня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЛАЦІО   _:_   ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 9-го туру

Таблиця Серії А після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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