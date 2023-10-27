Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Головна увага буде прикута до поєдинків "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".
27–30 жовтня відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочався у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського здолала "Салернітану". Малиновський зробив асист – це його перша результативна дія у складі "грифонів".
У суботу "Ювентус" на своєму полі зіграє з "Вероною". Центральні матчі заплановано на неділю: "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Аталанту", а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентиною".
- Після 9-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (22 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (21 бал). На третій позиції – "Ювентус" (20 пунктів).
- Матчі 11-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 27 жовтня
|21:45
|ДЖЕНОА
|1:0
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 28 жовтня
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 29 жовтня
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|Поеділок, 30 жовтня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
Таблиця Серії А після 9-го туру
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