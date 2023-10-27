Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Головна увага буде прикута до поєдинків "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".

27–30 жовтня відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочався у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського здолала "Салернітану". Малиновський зробив асист – це його перша результативна дія у складі "грифонів".

У суботу "Ювентус" на своєму полі зіграє з "Вероною". Центральні матчі заплановано на неділю: "Інтер" – "Рома" та "Наполі" – "Мілан".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Аталанту", а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентиною".

Після 9-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (22 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (21 бал). На третій позиції – "Ювентус" (20 пунктів).

Матчі 11-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 листопада.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 9-го туру

Таблиця Серії А після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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