Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку поміряються силами "Мілан" та "Наполі".

29-31 жовтня відбудуться матчі десятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У вівторок у центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та лідер чемпіонату "Наполі".

У середу "Інтер" зустрінеться з "Емполі", "Аталанта" прийме "Монцу", а "Ювентус" позмагається з "Пармою".

Завершиться тур у четвер: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийматиме "Фіорентину".

Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі протистоятиме "Торіно".

Таблиця Серії А після 9-го туру

Таблиця Серії А після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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