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Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" – "Наполі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку поміряються силами "Мілан" та "Наполі".

29-31 жовтня відбудуться матчі десятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У вівторок у центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та лідер чемпіонату "Наполі".

У середу "Інтер" зустрінеться з "Емполі", "Аталанта" прийме "Монцу", а "Ювентус" позмагається з "Пармою".

Завершиться тур у четвер: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийматиме "Фіорентину".

Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі протистоятиме "Торіно".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Вівторок, 29 жовтня
19:30 КАЛЬЯРІ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ВЕРОНА
21:45 МІЛАН   _:_   НАПОЛІ
Середа, 30 жовтня
19:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ІНТЕР
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МОНЦА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ПАРМА
Четвер, 31 жовтня
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 КОМО   _:_   ЛАЦІО
21:45 РОМА   _:_   ТОРІНО

Таблиця Серії А після 9-го туру

Таблиця Серії А після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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