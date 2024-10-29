Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку поміряються силами "Мілан" та "Наполі".
29-31 жовтня відбудуться матчі десятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У вівторок у центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та лідер чемпіонату "Наполі".
У середу "Інтер" зустрінеться з "Емполі", "Аталанта" прийме "Монцу", а "Ювентус" позмагається з "Пармою".
Завершиться тур у четвер: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийматиме "Фіорентину".
Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика на своєму полі протистоятиме "Торіно".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Вівторок, 29 жовтня
|19:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|НАПОЛІ
|Середа, 30 жовтня
|19:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПАРМА
|Четвер, 31 жовтня
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|КОМО
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|РОМА
|_:_
|ТОРІНО
Таблиця Серії А після 9-го туру
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