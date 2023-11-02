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Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

Центральними в турі будуть поєдинки "Аталанта" – "Інтер" і "Фіорентина" – "Ювентус".

3 – 6 листопада відбудуться матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Болоньєю" та "Лаціо".

У суботу чинний чемпіон Італії "Наполі" на виїзді зіграє із "Салернітаною", "Аталанта" прийме "Інтер", а "Мілан" вдома зустрінеться з "Удінезе".

У неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського в гостях позмагається з "Кальярі", "Рома" прийматиме "Лечче", а "Ювентус" на виїзді протистоятиме "Фіорентині".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка приїде в гості до "Фрозіноне", а "Торіно" поміряється силами із "Сассуоло".

  • Після 10-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (25 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (23 пункти). На третій позиції – "Мілан" (22 бали).
  • Матчі 12-го туру Серії А відбудуться 10 – 12 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 3 листопада
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦІО
Субота, 4 листопада
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   НАПОЛІ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ІНТЕР
21:45 МІЛАН   _:_   УДІНЕЗЕ
Неділя, 5 листопада
13:30 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЮВЕНТУС
Поеділок, 6 листопада
19:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 ТОРІНО   _:_   САССУОЛО

Таблиця Серії А після 10-го туру

Таблиця Серії А після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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