Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Аталанта" – "Інтер" і "Фіорентина" – "Ювентус".
3 – 6 листопада відбудуться матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Болоньєю" та "Лаціо".
У суботу чинний чемпіон Італії "Наполі" на виїзді зіграє із "Салернітаною", "Аталанта" прийме "Інтер", а "Мілан" вдома зустрінеться з "Удінезе".
У неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського в гостях позмагається з "Кальярі", "Рома" прийматиме "Лечче", а "Ювентус" на виїзді протистоятиме "Фіорентині".
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка приїде в гості до "Фрозіноне", а "Торіно" поміряється силами із "Сассуоло".
- Після 10-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (25 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (23 пункти). На третій позиції – "Мілан" (22 бали).
- Матчі 12-го туру Серії А відбудуться 10 – 12 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 3 листопада
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|Субота, 4 листопада
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 5 листопада
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Поеділок, 6 листопада
|19:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|САССУОЛО
Таблиця Серії А після 10-го туру
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