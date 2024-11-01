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Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Наполі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Наполі" прийматиме "Аталанту".

2-4 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе", а "Мілан" завітає в гості до "Монци".

В неділю лідер чемпіонату "Наполі" прийме "Аталанту", "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Вероною", а "Інтер" вдома зійдеться з "Венецією".

Завершиться тур трьома поєдинками у понеділок, зокрема "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, в гостях зіграє з "Пармою".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Субота, 2 листопада
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МОНЦА   _:_   МІЛАН
Неділя, 3 листопада
13:30 НАПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ТОРІНО   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 ВЕРОНА   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Понеділок, 4 листопада
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   КОМО
19:30 ПАРМА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЛАЦІО   _:_   КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 10-го туру

Таблиця Серії А після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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