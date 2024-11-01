Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Наполі" прийматиме "Аталанту".
2-4 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе", а "Мілан" завітає в гості до "Монци".
В неділю лідер чемпіонату "Наполі" прийме "Аталанту", "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Вероною", а "Інтер" вдома зійдеться з "Венецією".
Завершиться тур трьома поєдинками у понеділок, зокрема "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, в гостях зіграє з "Пармою".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Субота, 2 листопада
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 3 листопада
|13:30
|НАПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Понеділок, 4 листопада
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|КОМО
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
Таблиця Серії А після 10-го туру
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