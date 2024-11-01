Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

2-4 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Удінезе", а "Мілан" завітає в гості до "Монци".

В неділю лідер чемпіонату "Наполі" прийме "Аталанту", "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Вероною", а "Інтер" вдома зійдеться з "Венецією".

Завершиться тур трьома поєдинками у понеділок, зокрема "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, в гостях зіграє з "Пармою".

Таблиця Серії А після 10-го туру

Таблиця Серії А після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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