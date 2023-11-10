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Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Лаціо" – "Рома" / Фото: Associated Press

Центральним у цьому турі стане римське дербі між "Лаціо" та "Ромою".

10 – 12 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сассуоло" та "Салернітаною". Також цього дня "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрінеться з "Вероною".

У суботу "Мілан" завітає у гості до "Лечче", а "Ювентус" прийме "Кальярі".

У неділю чинний чемпіон Італії "Наполі" вдома позмагається з "Емполі" українця Віктора Коваленка, "Лаціо" поміряється силами з "Ромою", а "Інтер" на власному полі зустрінеться з "Фрозіноне".

  • Після 11-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (28 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (26). На третій сходинці – "Мілан" (22). Четвертим йде "Наполі" (21).
  • Матчі 13-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 25 – 27 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 10 листопада
19:30 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
Субота, 11 листопада
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МІЛАН
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 МОНЦА   _:_   ТОРІНО
Неділя, 12 листопада
13:30 НАПОЛІ   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЛАЦІО   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   ФРОЗІНОНЕ

Таблиця Серії А після 11-го туру

Таблиця Серії А після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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