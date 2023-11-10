Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральним у цьому турі стане римське дербі між "Лаціо" та "Ромою".
10 – 12 листопада відбудуться матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сассуоло" та "Салернітаною". Також цього дня "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрінеться з "Вероною".
У суботу "Мілан" завітає у гості до "Лечче", а "Ювентус" прийме "Кальярі".
У неділю чинний чемпіон Італії "Наполі" вдома позмагається з "Емполі" українця Віктора Коваленка, "Лаціо" поміряється силами з "Ромою", а "Інтер" на власному полі зустрінеться з "Фрозіноне".
- Після 11-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (28 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (26). На третій сходинці – "Мілан" (22). Четвертим йде "Наполі" (21).
- Матчі 13-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 25 – 27 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 10 листопада
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|Субота, 11 листопада
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МІЛАН
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 12 листопада
|13:30
|НАПОЛІ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
Таблиця Серії А після 11-го туру
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