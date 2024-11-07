Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".
7-10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у четвер поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Комо".
У суботу "Мілан" завітає у гості до "Кальярі", а "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Торіно".
Завершиться тур у неділю: "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Болонью", а в центральному поєдинку позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Четвер, 7 листопада
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|КОМО
|П'ятниця, 8 листопада
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Субота, 9 листопада
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ПАРМА
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 10 листопада
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|РОМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 11-го туру
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