Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" – "Наполі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".

7-10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у четвер поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Комо".

У суботу "Мілан" завітає у гості до "Кальярі", а "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Торіно".

Завершиться тур у неділю: "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Болонью", а в центральному поєдинку позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Четвер, 7 листопада
21:45 ДЖЕНОА   _:_   КОМО
П'ятниця, 8 листопада
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЕМПОЛІ
Субота, 9 листопада
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ПАРМА
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   МІЛАН
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРІНО
Неділя, 10 листопада
13:30 АТАЛАНТА   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 РОМА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
19:00 МОНЦА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ІНТЕР   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 11-го туру

Таблиця Серії А після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: результати матчів четвертого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Повʼязані теми:

Наступна публікація