Серія А: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".

7-10 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у четвер поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Комо".

У суботу "Мілан" завітає у гості до "Кальярі", а "Ювентус" на власному полі зустрінеться з "Торіно".

Завершиться тур у неділю: "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Болонью", а в центральному поєдинку позмагаються лідери чемпіонату "Інтер" та "Наполі".

Таблиця Серії А після 11-го туру

Таблиця Серії А після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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