Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

25 – 27 листопада відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Аталанти", а "Мілан" прийме "Фіорентину".

В неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться із "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді протистоятиме "Фрозіноне", а в центральному матчі туру зіграють лідери чемпіонату – "Ювентус" та "Інтер".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Верона" – "Лечче" та "Болонья" – "Торіно".

Після 12-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (31 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (29). На третій сходинці – "Мілан" (23). Четвертим йде "Наполі" (21).

Матчі 14-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 12-го туру

Таблиця Серії А після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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