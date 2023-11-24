Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральним поєдинком туру стане протистояння лідерів чемпіонату "Ювентуса" та "Інтера".
25 – 27 листопада відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У суботу чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Аталанти", а "Мілан" прийме "Фіорентину".
В неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться із "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді протистоятиме "Фрозіноне", а в центральному матчі туру зіграють лідери чемпіонату – "Ювентус" та "Інтер".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Верона" – "Лечче" та "Болонья" – "Торіно".
- Після 12-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (31 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (29). На третій сходинці – "Мілан" (23). Четвертим йде "Наполі" (21).
- Матчі 14-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 25 листопада
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Неділя, 26 листопада
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|РОМА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 27 листопада
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРІНО
Таблиця Серії А після 12-го туру
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