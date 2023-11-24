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Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Ювентус" – "Інтер" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане протистояння лідерів чемпіонату "Ювентуса" та "Інтера".

25 – 27 листопада відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Аталанти", а "Мілан" прийме "Фіорентину".

В неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зустрінеться із "Сассуоло", "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді протистоятиме "Фрозіноне", а в центральному матчі туру зіграють лідери чемпіонату – "Ювентус" та "Інтер".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Верона" – "Лечче" та "Болонья" – "Торіно".

  • Після 12-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (31 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (29). На третій сходинці – "Мілан" (23). Четвертим йде "Наполі" (21).
  • Матчі 14-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 25 листопада
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЛАЦІО
19:00 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   ФІОРЕНТИНА
Неділя, 26 листопада
13:30 КАЛЬЯРІ   _:_   МОНЦА
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   САССУОЛО
16:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 РОМА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 27 листопада
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРІНО

Таблиця Серії А після 12-го туру

Таблиця Серії А після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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