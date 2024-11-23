Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

У центральних поєдинках туру "Мілан" зіграє з "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика протистоятиме "Наполі".

23-25 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу чинний чемпіон "Інтер" на виїзді позмагається з "Вероною", "Мілан" зійдеться з "Ювентусом", а "Аталанта" побореться з "Пармою".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Кальярі".

Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до поточного лідера чемпіонату "Наполі", а "Лаціо" вдома зустрінеться з "Болоньєю".

Завершиться тур у понеділок матчами "Емполі" – "Удінезе" та "Венеція" – "Лечче".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 23 листопада
16:00 ВЕРОНА   _:_   ІНТЕР
19:00 МІЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ПАРМА   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 24 листопада
13:30 ДЖЕНОА   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 КОМО   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 ТОРІНО   _:_   МОНЦА
19:00 НАПОЛІ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   БОЛОНЬЯ
Понеділок, 25 листопада
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ

Таблиця Серії А після 12-го туру

Таблиця Серії А після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація