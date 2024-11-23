Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Мілан" зіграє з "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика протистоятиме "Наполі".

23-25 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу чинний чемпіон "Інтер" на виїзді позмагається з "Вероною", "Мілан" зійдеться з "Ювентусом", а "Аталанта" побореться з "Пармою".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Кальярі".

Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до поточного лідера чемпіонату "Наполі", а "Лаціо" вдома зустрінеться з "Болоньєю".

Завершиться тур у понеділок матчами "Емполі" – "Удінезе" та "Венеція" – "Лечче".

Таблиця Серії А після 12-го туру

Таблиця Серії А після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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