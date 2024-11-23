Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Мілан" зіграє з "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика протистоятиме "Наполі".
23-25 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу чинний чемпіон "Інтер" на виїзді позмагається з "Вероною", "Мілан" зійдеться з "Ювентусом", а "Аталанта" побореться з "Пармою".
В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Кальярі".
Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до поточного лідера чемпіонату "Наполі", а "Лаціо" вдома зустрінеться з "Болоньєю".
Завершиться тур у понеділок матчами "Емполі" – "Удінезе" та "Венеція" – "Лечче".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 23 листопада
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ІНТЕР
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 24 листопада
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|КОМО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Понеділок, 25 листопада
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
Таблиця Серії А після 12-го туру
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