Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Вероною". У суботу "Мілан" прийме "Емполі",

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє проти "Удінезе".

Того ж дня "Лаціо" позмагається з "Пармою", поточний лідер чемпіонату "Наполі" протистоятиме "Торіно", чинний чемпіон "Інтер" зійдеться з "Фіорентиною", а "Ювентус" завітає у гості до "Лечче".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".

Таблиця Серії А після 13-го туру

Таблиця Серії А після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця