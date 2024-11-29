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Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Вероною". У суботу "Мілан" прийме "Емполі", 

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє проти "Удінезе".

Того ж дня "Лаціо" позмагається з "Пармою", поточний лідер чемпіонату "Наполі" протистоятиме "Торіно", чинний чемпіон "Інтер" зійдеться з "Фіорентиною", а "Ювентус" завітає у гості до "Лечче".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 29 листопада
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ВЕРОНА
Субота, 30 листопада
16:00 КОМО   _:_   МОНЦА
19:00 МІЛАН   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Неділя, 1 грудня
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ПАРМА   _:_   ЛАЦІО
16:00 ТОРІНО   _:_   НАПОЛІ
19:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ІНТЕР
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 2 грудня
21:45 РОМА   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 13-го туру

Таблиця Серії А після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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