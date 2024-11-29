Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".
Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Вероною". У суботу "Мілан" прийме "Емполі",
В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє проти "Удінезе".
Того ж дня "Лаціо" позмагається з "Пармою", поточний лідер чемпіонату "Наполі" протистоятиме "Торіно", чинний чемпіон "Інтер" зійдеться з "Фіорентиною", а "Ювентус" завітає у гості до "Лечче".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 29 листопада
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ВЕРОНА
|Субота, 30 листопада
|16:00
|КОМО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Неділя, 1 грудня
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 2 грудня
|21:45
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 13-го туру
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