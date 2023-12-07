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Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Ювентус" прийматиме "Наполі".

8 – 11 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком, у якому "Ювентус" на своєму полі зіграє проти чинного чемпіона – "Наполі".

У суботу "Лаціо" зустрінеться з "Вероною", "Мілан" приїде в гості до "Аталанти", а "Інтер" прийме "Удінезе".

В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді позмагається з "Монцою", а "Рома" вдома зійдеться з "Фіорентиною".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийматиме "Лечче".

  • Після 14-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (35 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (33). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Наполі" (по 24).
  • Матчі 16-го туру Серії А відбудуться 15 – 18 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 8 грудня
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛІ
Субота, 9 грудня
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦІО
19:00 АТАЛАНТА   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   УДІНЕЗЕ
Неділя, 10 грудня
13:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ТОРІНО
16:00 МОНЦА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ФІОРЕНТИНА
Понеділок, 11 грудня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   САССУОЛО

Таблиця Серії А після 14-го туру

Таблиця Серії А після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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