Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

8 – 11 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком, у якому "Ювентус" на своєму полі зіграє проти чинного чемпіона – "Наполі".

У суботу "Лаціо" зустрінеться з "Вероною", "Мілан" приїде в гості до "Аталанти", а "Інтер" прийме "Удінезе".

В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді позмагається з "Монцою", а "Рома" вдома зійдеться з "Фіорентиною".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийматиме "Лечче".

Після 14-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (35 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (33). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Наполі" (по 24).

Матчі 16-го туру Серії А відбудуться 15 – 18 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 14-го туру

Таблиця Серії А після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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