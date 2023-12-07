Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Ювентус" прийматиме "Наполі".
8 – 11 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком, у якому "Ювентус" на своєму полі зіграє проти чинного чемпіона – "Наполі".
У суботу "Лаціо" зустрінеться з "Вероною", "Мілан" приїде в гості до "Аталанти", а "Інтер" прийме "Удінезе".
В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді позмагається з "Монцою", а "Рома" вдома зійдеться з "Фіорентиною".
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка прийматиме "Лечче".
- Після 14-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (35 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (33). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Наполі" (по 24).
- Матчі 16-го туру Серії А відбудуться 15 – 18 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 8 грудня
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛІ
|Субота, 9 грудня
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 10 грудня
|13:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Понеділок, 11 грудня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|САССУОЛО
Таблиця Серії А після 14-го туру
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