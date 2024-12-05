Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" українського форварда Артема Довбика спробує перервати серію з чотирьох поразок поспіль.
6-9 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю: чинний чемпіон "Інтер" прийме "Парму", а "Мілан" завітає в гості до "Аталанти".
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, позмагається з "Торіно".
Того ж дня "Ювентус" зустрінеться з "Болоньєю", а "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Лечче" і спробує перервати серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті Італії.
В неділю "Фіорентина" зійдеться з "Кальярі", а лідер чемпіонату "Наполі" зіграє з "Лаціо".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Монцою" та "Удінезе".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 6 грудня
|19:30
|ІНТЕР
|_:_
|ПАРМА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МІЛАН
|Субота, 7 грудня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Неділя, 8 грудня
|13:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|КОМО
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛАЦІО
|Понеділок, 9 грудня
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 14-го туру
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