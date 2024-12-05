Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

6-9 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: чинний чемпіон "Інтер" прийме "Парму", а "Мілан" завітає в гості до "Аталанти".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, позмагається з "Торіно".

Того ж дня "Ювентус" зустрінеться з "Болоньєю", а "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Лечче" і спробує перервати серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті Італії.

В неділю "Фіорентина" зійдеться з "Кальярі", а лідер чемпіонату "Наполі" зіграє з "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Монцою" та "Удінезе".

Таблиця Серії А після 14-го туру

Таблиця Серії А після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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