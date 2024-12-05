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Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: Associated Press

"Рома" українського форварда Артема Довбика спробує перервати серію з чотирьох поразок поспіль.

6-9 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю: чинний чемпіон "Інтер" прийме "Парму", а "Мілан" завітає в гості до "Аталанти".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, позмагається з "Торіно".

Того ж дня "Ювентус" зустрінеться з "Болоньєю", а "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Лечче" і спробує перервати серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті Італії.

В неділю "Фіорентина" зійдеться з "Кальярі", а лідер чемпіонату "Наполі" зіграє з "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Монцою" та "Удінезе".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 6 грудня
19:30 ІНТЕР   _:_   ПАРМА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МІЛАН
Субота, 7 грудня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ТОРІНО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Неділя, 8 грудня
13:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   КОМО
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЛАЦІО
Понеділок, 9 грудня
21:45 МОНЦА   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 14-го туру

Таблиця Серії А після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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