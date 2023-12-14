Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Лаціо" зустрінеться з "Інтером".

15 – 18 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийматиме "Ювентус".

У суботу чинний чемпіон "Наполі" вдома зіграє з "Кальярі", а "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді позмагається з "Торіно".

В неділю "Мілан" прийме "Монцу", "Рома" в гостях зійдеться з "Болоньєю", а в центральному поєдинку туру "Лаціо" прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок грою між "Аталантою" і "Салернітаною".

Після 15-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (38 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (36). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Болонья" (по 25).

Матчі 17-го туру Серії А відбудуться 22 – 23 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 15-го туру

Таблиця Серії А після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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