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Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Лаціо" зустрінеться з "Інтером".

15 – 18 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийматиме "Ювентус".

У суботу чинний чемпіон "Наполі" вдома зіграє з "Кальярі", а "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді позмагається з "Торіно".

В неділю "Мілан" прийме "Монцу", "Рома" в гостях зійдеться з "Болоньєю", а в центральному поєдинку туру "Лаціо" прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок грою між "Аталантою" і "Салернітаною".

  • Після 15-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (38 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (36). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Болонья" (по 25).
  • Матчі 17-го туру Серії А відбудуться 22 – 23 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 15 грудня
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ЮВЕНТУС
Субота, 16 грудня
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФРОЗІНОНЕ
19:00 НАПОЛІ   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 ТОРІНО   _:_   ЕМПОЛІ
Неділя, 17 грудня
13:30 МІЛАН   _:_   МОНЦА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ВЕРОНА
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 18 грудня
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САЛЕРНІТАНА

Таблиця Серії А після 15-го туру

Таблиця Серії А після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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