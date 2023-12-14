Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Лаціо" зустрінеться з "Інтером".
15 – 18 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийматиме "Ювентус".
У суботу чинний чемпіон "Наполі" вдома зіграє з "Кальярі", а "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді позмагається з "Торіно".
В неділю "Мілан" прийме "Монцу", "Рома" в гостях зійдеться з "Болоньєю", а в центральному поєдинку туру "Лаціо" прийматиме "Інтер".
Завершиться тур у понеділок грою між "Аталантою" і "Салернітаною".
- Після 15-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (38 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (36). На третій сходинці – "Мілан" (29). Далі йдуть "Рома" та "Болонья" (по 25).
- Матчі 17-го туру Серії А відбудуться 22 – 23 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|П'ятниця, 15 грудня
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 16 грудня
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Неділя, 17 грудня
|13:30
|МІЛАН
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 18 грудня
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
Таблиця Серії А після 15-го туру
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