Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

13-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Емполі" та "Торіно".

У суботу лідер чемпіонату "Аталанта" зійдеться з "Кальярі", "Наполі" протистоятиме "Удінезе", а "Ювентус" прийме "Венецію".

В неділю "Фіорентина" позмагається з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика спробує обіграти "Комо", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє з "Міланом".

Завершиться тур у понеділок, коли чинний чемпіон "Інтер" у центральному поєдинку туру поміряється силами з "Лаціо".

Після 15-го туру таблицю Серії А очолєю "Аталанта" (34 очки). Друге місце посідає "Наполі" (32 бали). На третій і четвертій позиціях відповідно розташувалися "Інтер" і "Фіорентина" (по 31 пункту), які мають матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

16 ТУР П'ятниця, 13 грудня 21:45 ЕМПОЛІ _:_ ТОРІНО Субота, 14 грудня 16:00 КАЛЬЯРІ _:_ АТАЛАНТА 19:00 УДІНЕЗЕ _:_ НАПОЛІ 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ВЕНЕЦІЯ Неділя, 15 грудня 13:30 ЛЕЧЧЕ _:_ МОНЦА 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ФІОРЕНТИНА 16:00 ПАРМА _:_ ВЕРОНА 19:00 КОМО _:_ РОМА 21:45 МІЛАН _:_ ДЖЕНОА Понеділок, 16 грудня 21:45 ЛАЦІО _:_ ІНТЕР

Таблиця Серії А після 15-го туру

Таблиця Серії А після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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