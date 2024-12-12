Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Лаціо" прийматиме "Інтер".
13-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Емполі" та "Торіно".
У суботу лідер чемпіонату "Аталанта" зійдеться з "Кальярі", "Наполі" протистоятиме "Удінезе", а "Ювентус" прийме "Венецію".
В неділю "Фіорентина" позмагається з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика спробує обіграти "Комо", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє з "Міланом".
Завершиться тур у понеділок, коли чинний чемпіон "Інтер" у центральному поєдинку туру поміряється силами з "Лаціо".
Після 15-го туру таблицю Серії А очолєю "Аталанта" (34 очки). Друге місце посідає "Наполі" (32 бали). На третій і четвертій позиціях відповідно розташувалися "Інтер" і "Фіорентина" (по 31 пункту), які мають матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
16 ТУР
|П'ятниця, 13 грудня
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 14 грудня
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Неділя, 15 грудня
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|КОМО
|_:_
|РОМА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ДЖЕНОА
|Понеділок, 16 грудня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 15-го туру
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