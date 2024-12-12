Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Лаціо" – "Інтер" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Лаціо" прийматиме "Інтер".

13-16 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Емполі" та "Торіно".

У суботу лідер чемпіонату "Аталанта" зійдеться з "Кальярі", "Наполі" протистоятиме "Удінезе", а "Ювентус" прийме "Венецію".

В неділю "Фіорентина" позмагається з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика спробує обіграти "Комо", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зіграє з "Міланом".

Завершиться тур у понеділок, коли чинний чемпіон "Інтер" у центральному поєдинку туру поміряється силами з "Лаціо".

Після 15-го туру таблицю Серії А очолєю "Аталанта" (34 очки). Друге місце посідає "Наполі" (32 бали). На третій і четвертій позиціях відповідно розташувалися "Інтер" і "Фіорентина" (по 31 пункту), які мають матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
16 ТУР
П'ятниця, 13 грудня
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   ТОРІНО
Субота, 14 грудня
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 УДІНЕЗЕ   _:_   НАПОЛІ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Неділя, 15 грудня
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   МОНЦА
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 ПАРМА   _:_   ВЕРОНА
19:00 КОМО   _:_   РОМА
21:45 МІЛАН   _:_   ДЖЕНОА
Понеділок, 16 грудня
21:45 ЛАЦІО   _:_   ІНТЕР

Таблиця Серії А після 15-го туру

Таблиця Серії А після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Ювентус" завдав поразки "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (відео)

Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація