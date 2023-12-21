Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком стане дуель між "Ромою" та "Наполі".
22 – 23 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У п'ятницю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Лаціо", а "Дженоа" іншого нашого співвітчизника Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти "Сассуоло".
Також цього дня "Мілан" завітає в гості до "Салернітани".
У суботу "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Фрозіноне", "Інтер" вдома позмагається з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Рома" та "Наполі".
- Після 16-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (41 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (37). На третій сходинці – "Мілан" (32). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (28).
- Матчі 18-го туру Серії А відбудуться 29 – 30 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 22 грудня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|МІЛАН
|Субота, 23 грудня
|13:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 16-го туру
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