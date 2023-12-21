Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком стане дуель між "Ромою" та "Наполі".

22 – 23 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Лаціо", а "Дженоа" іншого нашого співвітчизника Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти "Сассуоло".

Також цього дня "Мілан" завітає в гості до "Салернітани".

У суботу "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Фрозіноне", "Інтер" вдома позмагається з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Рома" та "Наполі".

Після 16-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (41 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (37). На третій сходинці – "Мілан" (32). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (28).

Матчі 18-го туру Серії А відбудуться 29 – 30 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 16-го туру

Таблиця Серії А після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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