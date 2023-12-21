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Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью

Центральним поєдинком стане дуель між "Ромою" та "Наполі".

22 – 23 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Лаціо", а "Дженоа" іншого нашого співвітчизника Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти "Сассуоло".

Також цього дня "Мілан" завітає в гості до "Салернітани".

У суботу "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Фрозіноне", "Інтер" вдома позмагається з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Рома" та "Наполі".

  • Після 16-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (41 очко). Другу позицію посідає "Ювентус" (37). На третій сходинці – "Мілан" (32). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (28).
  • Матчі 18-го туру Серії А відбудуться 29 – 30 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 22 грудня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   ЛАЦІО
19:30 САССУОЛО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МОНЦА   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   МІЛАН
Субота, 23 грудня
13:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ЮВЕНТУС
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ТОРІНО   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ВЕРОНА   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 ІНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 РОМА   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 16-го туру

Таблиця Серії А після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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