Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" з Артемом Довбиком намагатиметься на своєму полі обіграти "Парму".

20-23 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" на виїзді зіграє з "Вероною".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Наполі". Того ж дня "Лаціо" у гостях позмагається з "Лечче".

В неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика, який посеред тижня оформив дубль у переможному для своєї команди матчі Кубка Італії проти "Сампдорії", прийматиме "Парму".

Того ж дня лідер чемпіонату "Аталанта" вдома зіграє проти "Емполі", а "Ювентус" завітає у гості до "Монци".

Завершиться тур у понеділок: "Фіорентина" у рідних стінах зійдеться з "Удінезе", а чинний чемпіон "Інтер" на своєму полі спробує здолати новачка елітного дивізіону "Комо".

Після 16-го туру таблицю Серії А очолює "Аталанта" (37 очок). Друге місце посідає "Наполі" (35 балів). На третій сходинці розташувується "Інтер" (34 пункти), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

17 ТУР П'ятниця, 20 грудня 21:45 ВЕРОНА _:_ МІЛАН Субота, 21 грудня 16:00 ТОРІНО _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ДЖЕНОА _:_ НАПОЛІ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЛАЦІО Неділя, 22 грудня 13:30 РОМА _:_ ПАРМА 16:00 ВЕНЕЦІЯ _:_ КАЛЬЯРІ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ЕМПОЛІ 21:45 МОНЦА _:_ ЮВЕНТУС Понеділок, 23 грудня 19:30 ФІОРЕНТИНА _:_ УДІНЕЗЕ 21:45 ІНТЕР _:_ КОМО

Таблиця Серії А після 16-го туру

Таблиця Серії А після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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