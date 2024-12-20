Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" з Артемом Довбиком намагатиметься на своєму полі обіграти "Парму".
20-23 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" на виїзді зіграє з "Вероною".
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, прийме "Наполі". Того ж дня "Лаціо" у гостях позмагається з "Лечче".
В неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика, який посеред тижня оформив дубль у переможному для своєї команди матчі Кубка Італії проти "Сампдорії", прийматиме "Парму".
Того ж дня лідер чемпіонату "Аталанта" вдома зіграє проти "Емполі", а "Ювентус" завітає у гості до "Монци".
Завершиться тур у понеділок: "Фіорентина" у рідних стінах зійдеться з "Удінезе", а чинний чемпіон "Інтер" на своєму полі спробує здолати новачка елітного дивізіону "Комо".
Після 16-го туру таблицю Серії А очолює "Аталанта" (37 очок). Друге місце посідає "Наполі" (35 балів). На третій сходинці розташувується "Інтер" (34 пункти), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
17 ТУР
|П'ятниця, 20 грудня
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МІЛАН
|Субота, 21 грудня
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 22 грудня
|13:30
|РОМА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 23 грудня
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|КОМО
Таблиця Серії А після 16-го туру
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