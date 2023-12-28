Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Ювентус" прийматиме "Рому".
29 – 30 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У п'ятницю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Монцу", "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Інтером", а "Лаціо" на своєму полі зіграє з "Фрозіноне".
У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка приїде в гості до "Кальярі", "Мілан" вдома протистоятиме "Сассуоло", а в центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Рому".
- Після 17-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (44 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (40). На третій сходинці – "Мілан" (33). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (31).
- Матчі 19-го туру Серії А відбудуться 5 – 7 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 29 грудня
|19:30
|НАПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|Субота, 30 грудня
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 17-го туру
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