Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

29 – 30 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Монцу", "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Інтером", а "Лаціо" на своєму полі зіграє з "Фрозіноне".

У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка приїде в гості до "Кальярі", "Мілан" вдома протистоятиме "Сассуоло", а в центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Рому".

Після 17-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (44 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (40). На третій сходинці – "Мілан" (33). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (31).

Матчі 19-го туру Серії А відбудуться 5 – 7 січня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 17-го туру

Таблиця Серії А після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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