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Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Ювентус" – "Рома" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Ювентус" прийматиме "Рому".

29 – 30 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Монцу", "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Інтером", а "Лаціо" на своєму полі зіграє з "Фрозіноне".

У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка приїде в гості до "Кальярі", "Мілан" вдома протистоятиме "Сассуоло", а в центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Рому".

  • Після 17-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (44 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (40). На третій сходинці – "Мілан" (33). Четвертою сенсаційно йде "Болонья" (31).
  • Матчі 19-го туру Серії А відбудуться 5 – 7 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 29 грудня
19:30 НАПОЛІ   _:_   МОНЦА
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ТОРІНО
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ІНТЕР
21:45 ЛАЦІО   _:_   ФРОЗІНОНЕ
Субота, 30 грудня
13:30 АТАЛАНТА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 МІЛАН   _:_   САССУОЛО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 17-го туру

Таблиця Серії А після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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