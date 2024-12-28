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Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральними в турі будуть поєдинки "Лаціо" – "Аталанта", "Ювентус" – "Фіорентина" та "Мілан" – "Рома".

28-30 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, позмагається з "Емполі". Того ж дня чинний чемпіон "Інтер" зустрінеться з "Кальярі", а лідер чемпіонату "Аталанта" протистоятиме "Лаціо".

В неділю "Наполі" прийме "Венецію", "Ювентус" зійдеться з "Фіорентиною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає в гості до "Мілана".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Комо" – "Лечче" та "Болонья" – "Верона".

Після 17-го туру таблицю Серії А очолює "Аталанта" (40 очок). Друге місце посідає "Наполі" (38 балів). На третій сходинці  розташувується "Інтер" (37 пунктів), який має матч у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
18 ТУР
Субота, 28 грудня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ПАРМА   _:_   МОНЦА
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ІНТЕР
21:45 ЛАЦІО   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 29 грудня
13:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ТОРІНО
16:00 НАПОЛІ   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 МІЛАН   _:_   РОМА
Понеділок, 30 грудня
19:30 КОМО   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 17-го туру

Таблиця Серії А після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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