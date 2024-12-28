Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Лаціо" – "Аталанта", "Ювентус" – "Фіорентина" та "Мілан" – "Рома".
28-30 грудня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, позмагається з "Емполі". Того ж дня чинний чемпіон "Інтер" зустрінеться з "Кальярі", а лідер чемпіонату "Аталанта" протистоятиме "Лаціо".
В неділю "Наполі" прийме "Венецію", "Ювентус" зійдеться з "Фіорентиною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає в гості до "Мілана".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Комо" – "Лечче" та "Болонья" – "Верона".
Після 17-го туру таблицю Серії А очолює "Аталанта" (40 очок). Друге місце посідає "Наполі" (38 балів). На третій сходинці розташувується "Інтер" (37 пунктів), який має матч у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
18 ТУР
|Субота, 28 грудня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 29 грудня
|13:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 30 грудня
|19:30
|КОМО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 17-го туру
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