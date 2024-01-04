Серія А: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Болоньєю", а "Емполі" Коваленка позмагається проти "Мілана".
5 – 7 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У п'ятницю тур розпочнеться поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Болоньєю".
У суботу "Інтер" прийме "Верону", а "Фіорентина" завітає у гості до "Сассуоло".
Завершиться тур у неділю: "Емполі" українця Віктора Коваленка вдома зійдеться з "Міланом", чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Торіно", "Лаціо" вирушить у гості до "Удінезе", "Ювентус" приїде до "Салернітани", а "Рома" прийматиме "Аталанту".
- Після 18-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (45 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (43). На третій сходинці – "Мілан" (36). Четвертою йде "Фіорентина" (33).
- Матчі 20-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 5 січня
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Субота, 6 січня
|13:30
|ІНТЕР
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Неділя, 7 січня
|13:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 18-го туру
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