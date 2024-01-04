Серія А: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Болоньєю", а "Емполі" Коваленка позмагається проти "Мілана".

5 – 7 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю тур розпочнеться поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Болоньєю".

У суботу "Інтер" прийме "Верону", а "Фіорентина" завітає у гості до "Сассуоло".

Завершиться тур у неділю: "Емполі" українця Віктора Коваленка вдома зійдеться з "Міланом", чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Торіно", "Лаціо" вирушить у гості до "Удінезе", "Ювентус" приїде до "Салернітани", а "Рома" прийматиме "Аталанту".

Після 18-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (45 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (43). На третій сходинці – "Мілан" (36). Четвертою йде "Фіорентина" (33).

Матчі 20-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 18-го туру

Таблиця Серії А після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Мілан" здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Розкішний асист Довбика допоміг "Жироні" перемогти "Атлетіко" у феєричному матчі Ла Ліги (відео)