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Серія А: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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177
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Серія А: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Дженоа" / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Болоньєю", а "Емполі" Коваленка позмагається проти "Мілана".

5 – 7 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю тур розпочнеться поєдинком, у якому "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє з "Болоньєю".

У суботу "Інтер" прийме "Верону", а "Фіорентина" завітає у гості до "Сассуоло".

Завершиться тур у неділю: "Емполі" українця Віктора Коваленка вдома зійдеться з "Міланом", чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Торіно", "Лаціо" вирушить у гості до "Удінезе", "Ювентус" приїде до "Салернітани", а "Рома" прийматиме "Аталанту".

  • Після 18-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (45 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (43). На третій сходинці – "Мілан" (36). Четвертою йде "Фіорентина" (33).
  • Матчі 20-го туру Серії А відбудуться 13 – 16 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятниця, 5 січня
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ДЖЕНОА
Субота, 6 січня
13:30 ІНТЕР   _:_   ВЕРОНА
16:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 САССУОЛО   _:_   ФІОРЕНТИНА
Неділя, 7 січня
13:30 ЕМПОЛІ   _:_   МІЛАН
16:00 ТОРІНО   _:_   НАПОЛІ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ЛАЦІО
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 18-го туру

Таблиця Серії А після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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