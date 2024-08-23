Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу

Поєдинки відбудуться від 24 до 26 серпня.
24-26 серпня будуть зіграні матчі другого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Пармою", "Інтер" прийме "Лечче", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Монци".
В неділю свій другий поєдинок за "Рому" проведе український форвард Артем Довбик. Римляни прийматимуть "Емполі".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" на виїзді протистоятиме "Вероні".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 24 серпня
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|МІЛАН
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ДЖЕНОА
|Неділя, 25 серпня
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Понеділок, 26 серпня
|19:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблиця Серії А після 1-го туру
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу
Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу
Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу