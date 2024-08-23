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Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу

Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Поєдинки відбудуться від 24 до 26 серпня.

24-26 серпня будуть зіграні матчі другого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Пармою", "Інтер" прийме "Лечче", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Монци".

В неділю свій другий поєдинок за "Рому" проведе український форвард Артем Довбик. Римляни прийматимуть "Емполі".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" на виїзді протистоятиме "Вероні".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Субота, 24 серпня
19:30 ПАРМА   _:_   МІЛАН
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ЛАЦІО
21:45 ІНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 МОНЦА   _:_   ДЖЕНОА
Неділя, 25 серпня
19:30 ТОРІНО   _:_   АТАЛАНТА
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
21:45 НАПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 РОМА   _:_   ЕМПОЛІ
Понеділок, 26 серпня
19:30 КАЛЬЯРІ   _:_   КОМО
21:45 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 1-го туру

Таблиця Серії А після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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