Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу

Поєдинки відбудуться від 24 до 26 серпня.

24-26 серпня будуть зіграні матчі другого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Пармою", "Інтер" прийме "Лечче", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає в гості до "Монци".

В неділю свій другий поєдинок за "Рому" проведе український форвард Артем Довбик. Римляни прийматимуть "Емполі".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" на виїзді протистоятиме "Вероні".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 24 серпня 19:30 ПАРМА _:_ МІЛАН 19:30 УДІНЕЗЕ _:_ ЛАЦІО 21:45 ІНТЕР _:_ ЛЕЧЧЕ 21:45 МОНЦА _:_ ДЖЕНОА Неділя, 25 серпня 19:30 ТОРІНО _:_ АТАЛАНТА 19:30 ФІОРЕНТИНА _:_ ВЕНЕЦІЯ 21:45 НАПОЛІ _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 РОМА _:_ ЕМПОЛІ Понеділок, 26 серпня 19:30 КАЛЬЯРІ _:_ КОМО 21:45 ВЕРОНА _:_ ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 1-го туру

Таблиця Серії А після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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