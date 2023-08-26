Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Руслан Малиновский може дебютувати за "Дженоа" у грі проти "Лаціо".
26 – 28 серпня відбудуться матчі 2-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він відкриється у суботу поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Монцою". Крім того, "Рома" на виїзді зіграє з "Вероною", а "Мілан" прийматиме "Торіно".
У неділю "Ювентус" вдома зустрінеться з "Болоньєю", а українець Руслан Малиновский може дебютувати за свій новий клуб – "Дженоа" – у гостьовому поєдинку проти "Лаціо".
Також цього дня чинний чемпіон – "Наполі" – прийматиме "Сассуоло".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Салернітана" – "Удінезе" та "Кальярі" – "Інтер".
- Матчі 3-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 26 серпня
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 27 серпня
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|САССУОЛО
|Понеділок, 28 серпня
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 1-го туру
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