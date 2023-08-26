Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Руслан Малиновский може дебютувати за "Дженоа" у грі проти "Лаціо".

26 – 28 серпня відбудуться матчі 2-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється у суботу поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Монцою". Крім того, "Рома" на виїзді зіграє з "Вероною", а "Мілан" прийматиме "Торіно".

У неділю "Ювентус" вдома зустрінеться з "Болоньєю", а українець Руслан Малиновский може дебютувати за свій новий клуб – "Дженоа" – у гостьовому поєдинку проти "Лаціо".

Також цього дня чинний чемпіон – "Наполі" – прийматиме "Сассуоло".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Салернітана" – "Удінезе" та "Кальярі" – "Інтер".

Матчі 3-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 26 серпня 19:30 МОНЦА _:_ ЕМПОЛІ 19:30 ФРОЗІНОНЕ _:_ АТАЛАНТА 21:45 ВЕРОНА _:_ РОМА 21:45 МІЛАН _:_ ТОРІНО Неділя, 27 серпня 19:30 ФІОРЕНТИНА _:_ ЛЕЧЧЕ 19:30 ЮВЕНТУС _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 ЛАЦІО _:_ ДЖЕНОА 21:45 НАПОЛІ _:_ САССУОЛО Понеділок, 28 серпня 19:30 САЛЕРНІТАНА _:_ УДІНЕЗЕ 21:45 КАЛЬЯРІ _:_ ІНТЕР

Таблиця Серії А після 1-го туру

Таблиця Серії А після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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