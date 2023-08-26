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Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Руслан Малиновский може дебютувати за "Дженоа" у грі проти "Лаціо".

26 – 28 серпня відбудуться матчі 2-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється у суботу поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Монцою". Крім того, "Рома" на виїзді зіграє з "Вероною", а "Мілан" прийматиме "Торіно".

У неділю "Ювентус" вдома зустрінеться з "Болоньєю", а українець Руслан Малиновский може дебютувати за свій новий клуб – "Дженоа" – у гостьовому поєдинку проти "Лаціо".

Також цього дня чинний чемпіон – "Наполі" – прийматиме "Сассуоло".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Салернітана" – "Удінезе" та "Кальярі" – "Інтер".

  • Матчі 3-го туру Серії А відбудуться 1 – 3 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Субота, 26 серпня
19:30 МОНЦА   _:_   ЕМПОЛІ
19:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ВЕРОНА   _:_   РОМА
21:45 МІЛАН   _:_   ТОРІНО
Неділя, 27 серпня
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:30 ЮВЕНТУС   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ЛАЦІО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 НАПОЛІ   _:_   САССУОЛО
Понеділок, 28 серпня
19:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ІНТЕР

Таблиця Серії А після 1-го туру

Таблиця Серії А після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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