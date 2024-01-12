Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

13 – 16 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Торіно", чинний чемпіон "Наполі" вдома зустрінеться із "Салернітаною", "Емполі" Віктора Коваленка завітає в гості до "Верони", а "Інтер" на виїзді позмагається з "Монцою".

У неділю "Лаціо" прийматиме "Лечче", "Фіорентина" зіграє проти "Удінезе", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".

У понеділок "Аталанта" на своєму полі зійдеться з "Фрозіноне", а завершиться тур у вівторок – "Ювентус" на домашній арені спробує обіграти "Сассуоло".

Після 19-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (48 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (46). На третій сходинці – "Мілан" (39). Четвертою йде "Фіорентина" (33).

Матчі 21-го туру Серії А відбудуться 20 – 21 січня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 19-го туру

Таблиця Серії А після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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