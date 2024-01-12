Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Мілан" прийматиме "Рому".
13 – 16 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Торіно", чинний чемпіон "Наполі" вдома зустрінеться із "Салернітаною", "Емполі" Віктора Коваленка завітає в гості до "Верони", а "Інтер" на виїзді позмагається з "Монцою".
У неділю "Лаціо" прийматиме "Лечче", "Фіорентина" зіграє проти "Удінезе", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".
У понеділок "Аталанта" на своєму полі зійдеться з "Фрозіноне", а завершиться тур у вівторок – "Ювентус" на домашній арені спробує обіграти "Сассуоло".
- Після 19-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (48 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (46). На третій сходинці – "Мілан" (39). Четвертою йде "Фіорентина" (33).
- Матчі 21-го туру Серії А відбудуться 20 – 21 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Субота, 13 січня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 14 січня
|13:30
|ЛАЦІО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 15 січня
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|Вівторок, 16 січня
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САССУОЛО
Таблиця Серії А після 19-го туру
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