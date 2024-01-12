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Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Мілан" прийматиме "Рому".

13 – 16 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Торіно", чинний чемпіон "Наполі" вдома зустрінеться із "Салернітаною",  "Емполі" Віктора Коваленка завітає в гості до "Верони", а "Інтер" на виїзді позмагається з "Монцою".

У неділю "Лаціо" прийматиме "Лечче", "Фіорентина" зіграє проти "Удінезе", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Мілан" та "Рома".

У понеділок "Аталанта" на своєму полі зійдеться з "Фрозіноне", а завершиться тур у вівторок – "Ювентус" на домашній арені спробує обіграти "Сассуоло".

  • Після 19-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (48 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (46). На третій сходинці – "Мілан" (39). Четвертою йде "Фіорентина" (33).
  • Матчі 21-го туру Серії А відбудуться 20 – 21 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Субота, 13 січня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ТОРІНО
16:00 НАПОЛІ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 МОНЦА   _:_   ІНТЕР
Неділя, 14 січня
13:30 ЛАЦІО   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 МІЛАН   _:_   РОМА
Понеділок, 15 січня
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
Вівторок, 16 січня
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САССУОЛО

Таблиця Серії А після 19-го туру

Таблиця Серії А після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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