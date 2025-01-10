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Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Болоньєю".

10-13 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Комо".

У суботу "Аталанта" завітає у гості до "Удінезе", "Ювентус" протистоятиме "Торіно", а "Мілан" прийме "Кальярі".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зустрінеться з "Пармою".

Того ж дня чинний чемпіон "Інтер" позмагається з "Венецією", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Болоньєю", а лідер чемпіонату "Наполі" прийматиме "Верону".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Монцою" та "Фіорентиною".

Після 19-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (44 очки). Друге місце посідає "Аталанта" (41 бал + матч у запасі). Третім йде "Інтер" (40 балів), який має два поєдинки у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
20 ТУР
П'ятниця, 10 січня
21:45 ЛАЦІО   _:_   КОМО
Субота, 11 січня
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 ТОРІНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МІЛАН   _:_   КАЛЬЯРІ
Неділя, 12 січня
13:30 ДЖЕНОА   _:_   ПАРМА
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ІНТЕР
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
Понеділок, 13 січня
21:45 МОНЦА   _:_   ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 19-го туру

Таблиця Серії А після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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