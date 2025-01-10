Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Болоньєю".
10-13 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Комо".
У суботу "Аталанта" завітає у гості до "Удінезе", "Ювентус" протистоятиме "Торіно", а "Мілан" прийме "Кальярі".
В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зустрінеться з "Пармою".
Того ж дня чинний чемпіон "Інтер" позмагається з "Венецією", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Болоньєю", а лідер чемпіонату "Наполі" прийматиме "Верону".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Монцою" та "Фіорентиною".
Після 19-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (44 очки). Друге місце посідає "Аталанта" (41 бал + матч у запасі). Третім йде "Інтер" (40 балів), який має два поєдинки у запасі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
20 ТУР
|П'ятниця, 10 січня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|КОМО
|Субота, 11 січня
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Неділя, 12 січня
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ІНТЕР
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|Понеділок, 13 січня
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
Таблиця Серії А після 19-го туру
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