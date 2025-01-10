Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

10-13 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Комо".

У суботу "Аталанта" завітає у гості до "Удінезе", "Ювентус" протистоятиме "Торіно", а "Мілан" прийме "Кальярі".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, зустрінеться з "Пармою".

Того ж дня чинний чемпіон "Інтер" позмагається з "Венецією", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Болоньєю", а лідер чемпіонату "Наполі" прийматиме "Верону".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Монцою" та "Фіорентиною".

Після 19-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (44 очки). Друге місце посідає "Аталанта" (41 бал + матч у запасі). Третім йде "Інтер" (40 балів), який має два поєдинки у запасі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

20 ТУР П'ятниця, 10 січня 21:45 ЛАЦІО _:_ КОМО Субота, 11 січня 16:00 ЕМПОЛІ _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ АТАЛАНТА 19:00 ТОРІНО _:_ ЮВЕНТУС 21:45 МІЛАН _:_ КАЛЬЯРІ Неділя, 12 січня 13:30 ДЖЕНОА _:_ ПАРМА 16:00 ВЕНЕЦІЯ _:_ ІНТЕР 19:00 БОЛОНЬЯ _:_ РОМА 21:45 НАПОЛІ _:_ ВЕРОНА Понеділок, 13 січня 21:45 МОНЦА _:_ ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 19-го туру

Таблиця Серії А після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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