Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" Артема Довбика зійдеться з "Дженоа" Руслана Малиновського.
17-20 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.
На суботу заплановано центральні матчі туру: "Ювентус" зіграє з "Міланом", а лідер чемпіонату "Наполі" позмагається з "Аталантою".
У неділю "Фіорентина" прийме "Торіно", "Лаціо" завітає у гості до "Верони", а чинний чемпіон "Інтер" зустрінеться з "Емполі".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Комо" та "Удінезе".
Після 20-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (47 очок). Друге місце посідає "Інтер" (44 бали), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (36 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
21 ТУР
|П'ятниця, 17 січня
|21:45
|РОМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|Субота, 18 січня
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛІ
|Неділя, 19 січня
|13:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Понеділок, 20 січня
|21:45
|КОМО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 20-го туру
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