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Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" Артема Довбика зійдеться з "Дженоа" Руслана Малиновського.

17-20 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

На суботу заплановано центральні матчі туру: "Ювентус" зіграє з "Міланом", а лідер чемпіонату "Наполі" позмагається з "Аталантою".

У неділю "Фіорентина" прийме "Торіно", "Лаціо" завітає у гості до "Верони", а чинний чемпіон "Інтер" зустрінеться з "Емполі".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Комо" та "Удінезе".

Після 20-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (47 очок). Друге місце посідає "Інтер" (44 бали), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
21 ТУР
П'ятниця, 17 січня
21:45 РОМА   _:_   ДЖЕНОА
Субота, 18 січня
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   МІЛАН
21:45 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛІ
Неділя, 19 січня
13:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ТОРІНО
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ПАРМА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ІНТЕР   _:_   ЕМПОЛІ
Понеділок, 20 січня
21:45 КОМО   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 20-го туру

Таблиця Серії А після 20-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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