Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" Артема Довбика зійдеться з "Дженоа" Руслана Малиновського.

17-20 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

На суботу заплановано центральні матчі туру: "Ювентус" зіграє з "Міланом", а лідер чемпіонату "Наполі" позмагається з "Аталантою".

У неділю "Фіорентина" прийме "Торіно", "Лаціо" завітає у гості до "Верони", а чинний чемпіон "Інтер" зустрінеться з "Емполі".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Комо" та "Удінезе".

Після 20-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (47 очок). Друге місце посідає "Інтер" (44 бали), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

21 ТУР П'ятниця, 17 січня 21:45 РОМА _:_ ДЖЕНОА Субота, 18 січня 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ МОНЦА 19:00 ЮВЕНТУС _:_ МІЛАН 21:45 АТАЛАНТА _:_ НАПОЛІ Неділя, 19 січня 13:30 ФІОРЕНТИНА _:_ ТОРІНО 16:00 КАЛЬЯРІ _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 ПАРМА _:_ ВЕНЕЦІЯ 19:00 ВЕРОНА _:_ ЛАЦІО 21:45 ІНТЕР _:_ ЕМПОЛІ Понеділок, 20 січня 21:45 КОМО _:_ УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 20-го туру

Таблиця Серії А після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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