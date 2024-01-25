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Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Роми" Даніеле Де Россі / Фото: Associated Press

Центральними стануть поєдинки "Лаціо" – "Наполі" та "Фіорентина" – "Інтер".

26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Торіно".

У суботу "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Ювентуса", а "Мілан" прийме "Болонью".

В неділю "Дженоа" Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Лечче", "Лаціо" прийматиме "Наполі", а "Інтер" завітає в гості до "Фіорентини".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Салернітаною" та "Ромою".

  • Після 21-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Ювентус" (52 очки). Другу позицію посідає "Інтер" (51, гра в запасі). На третій сходинці – "Мілан" (45). Четвертою йде "Фіорентина" (34, поєдинок у запасі).
  • Матчі 23-го туру Серії А відбудуться 2 – 5 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 26 січня
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ТОРІНО
Субота, 27 січня
16:00 АТАЛАНТА   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ЕМПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   БОЛОНЬЯ
Неділя, 28 січня
13:30 ДЖЕНОА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 МОНЦА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛАЦІО   _:_   НАПОЛІ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 29 січня
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 21-го туру

Таблиця Серії А після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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