Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними стануть поєдинки "Лаціо" – "Наполі" та "Фіорентина" – "Інтер".
26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Торіно".
У суботу "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Ювентуса", а "Мілан" прийме "Болонью".
В неділю "Дженоа" Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Лечче", "Лаціо" прийматиме "Наполі", а "Інтер" завітає в гості до "Фіорентини".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Салернітаною" та "Ромою".
- Після 21-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Ювентус" (52 очки). Другу позицію посідає "Інтер" (51, гра в запасі). На третій сходинці – "Мілан" (45). Четвертою йде "Фіорентина" (34, поєдинок у запасі).
- Матчі 23-го туру Серії А відбудуться 2 – 5 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 26 січня
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 27 січня
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЕМПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Неділя, 28 січня
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 29 січня
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 21-го туру
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