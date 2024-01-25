Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кальярі" та "Торіно".

У суботу "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Ювентуса", а "Мілан" прийме "Болонью".

В неділю "Дженоа" Руслана Малиновського вдома зустрінеться з "Лечче", "Лаціо" прийматиме "Наполі", а "Інтер" завітає в гості до "Фіорентини".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Салернітаною" та "Ромою".

Після 21-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Ювентус" (52 очки). Другу позицію посідає "Інтер" (51, гра в запасі). На третій сходинці – "Мілан" (45). Четвертою йде "Фіорентина" (34, поєдинок у запасі).

Матчі 23-го туру Серії А відбудуться 2 – 5 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 21-го туру

Таблиця Серії А після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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