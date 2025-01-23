Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Наполі" та "Ювентус".
24-27 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочався у п'ятницю поєдинком між "Торіно" та "Кальярі".
У суботу "Аталанта" зустрінеться з "Комо", а в центральному поєдинку туру "Наполі" позмагається з "Ювентусом".
В неділю "Мілан" прийме "Парму", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Удінезе", "Інтер" протистоятиме "Лечче", а "Лаціо" зіграє з "Фіорентиною".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Монцу".
Після 21-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (50 очок). Друге місце посідає "Інтер" (47 балів), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (39 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
22 ТУР
|П'ятниця, 24 січня
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Субота, 25 січня
|16:00
|КОМО
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Неділя, 26 січня
|13:30
|МІЛАН
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Понеділок, 27 січня
|19:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МОНЦА
Таблиця Серії А після 21-го туру
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