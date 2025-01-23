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Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Наполі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Наполі" та "Ювентус".

24-27 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочався у п'ятницю поєдинком між "Торіно" та "Кальярі".

У суботу "Аталанта" зустрінеться з "Комо", а в центральному поєдинку туру "Наполі" позмагається з "Ювентусом".

В неділю "Мілан" прийме "Парму", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Удінезе", "Інтер" протистоятиме "Лечче", а "Лаціо" зіграє з "Фіорентиною".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Монцу".

Після 21-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (50 очок). Друге місце посідає "Інтер" (47 балів), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (39 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
22 ТУР
П'ятниця, 24 січня
21:45 ТОРІНО   _:_   КАЛЬЯРІ
Субота, 25 січня
16:00 КОМО   _:_   АТАЛАНТА
19:00 НАПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
Неділя, 26 січня
13:30 МІЛАН   _:_   ПАРМА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   РОМА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ІНТЕР
21:45 ЛАЦІО   _:_   ФІОРЕНТИНА
Понеділок, 27 січня
19:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ВЕРОНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МОНЦА

Таблиця Серії А після 21-го туру

Таблиця Серії А після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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