Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Наполі" та "Ювентус".

24-27 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочався у п'ятницю поєдинком між "Торіно" та "Кальярі".

У суботу "Аталанта" зустрінеться з "Комо", а в центральному поєдинку туру "Наполі" позмагається з "Ювентусом".

В неділю "Мілан" прийме "Парму", "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Удінезе", "Інтер" протистоятиме "Лечче", а "Лаціо" зіграє з "Фіорентиною".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Монцу".

Після 21-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (50 очок). Друге місце посідає "Інтер" (47 балів), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (43 пункти). Топ-4 замикає "Лаціо" (39 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

22 ТУР П'ятниця, 24 січня 21:45 ТОРІНО _:_ КАЛЬЯРІ Субота, 25 січня 16:00 КОМО _:_ АТАЛАНТА 19:00 НАПОЛІ _:_ ЮВЕНТУС 21:45 ЕМПОЛІ _:_ БОЛОНЬЯ Неділя, 26 січня 13:30 МІЛАН _:_ ПАРМА 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ РОМА 19:00 ЛЕЧЧЕ _:_ ІНТЕР 21:45 ЛАЦІО _:_ ФІОРЕНТИНА Понеділок, 27 січня 19:30 ВЕНЕЦІЯ _:_ ВЕРОНА 21:45 ДЖЕНОА _:_ МОНЦА

Таблиця Серії А після 21-го туру

Таблиця Серії А після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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