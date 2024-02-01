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Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

Центральним у 23-му турі Серії А стане поєдинок між лідерами чемпіонату – "Інтером" та "Ювентусом".

2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Фіорентиною".

На суботу заплановане українське дербі – "Емполі" Віктора Коваленка зіграє проти "Дженоа" Руслана Малиновського, а "Мілан" приїде в гості до "Фрозіноне".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Верону", "Аталанта" вдома зустрінеться з "Лаціо", а в центральному поєдинку туру поміряються силами головні претенденти на "скудетто" цього сезону – "Інтер" та "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Ромою" та "Кальярі".

  • Після 22-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (54 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (46). Четвертою йде "Аталанта" (36, поєдинок у запасі).
  • Матчі 24-го туру Серії А відбудуться 9 – 12 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 2 лютого
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
Субота, 3 лютого
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ДЖЕНОА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   МІЛАН
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САССУОЛО
Неділя, 4 лютого
13:30 ТОРІНО   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 НАПОЛІ   _:_   ВЕРОНА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ІНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 5 лютого
21:45 РОМА   _:_   КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 22-го туру

Таблиця Серії А після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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