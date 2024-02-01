Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральним у 23-му турі Серії А стане поєдинок між лідерами чемпіонату – "Інтером" та "Ювентусом".
2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Фіорентиною".
На суботу заплановане українське дербі – "Емполі" Віктора Коваленка зіграє проти "Дженоа" Руслана Малиновського, а "Мілан" приїде в гості до "Фрозіноне".
В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Верону", "Аталанта" вдома зустрінеться з "Лаціо", а в центральному поєдинку туру поміряються силами головні претенденти на "скудетто" цього сезону – "Інтер" та "Ювентус".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Ромою" та "Кальярі".
- Після 22-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (54 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (46). Четвертою йде "Аталанта" (36, поєдинок у запасі).
- Матчі 24-го туру Серії А відбудуться 9 – 12 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 2 лютого
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Субота, 3 лютого
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 4 лютого
|13:30
|ТОРІНО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 5 лютого
|21:45
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
Таблиця Серії А після 22-го туру
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