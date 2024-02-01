Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральним у 23-му турі Серії А стане поєдинок між лідерами чемпіонату – "Інтером" та "Ювентусом".

2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Фіорентиною".

На суботу заплановане українське дербі – "Емполі" Віктора Коваленка зіграє проти "Дженоа" Руслана Малиновського, а "Мілан" приїде в гості до "Фрозіноне".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийме "Верону", "Аталанта" вдома зустрінеться з "Лаціо", а в центральному поєдинку туру поміряються силами головні претенденти на "скудетто" цього сезону – "Інтер" та "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Ромою" та "Кальярі".

Після 22-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (54 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (46). Четвертою йде "Аталанта" (36, поєдинок у запасі).

Матчі 24-го туру Серії А відбудуться 9 – 12 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 22-го туру

Таблиця Серії А після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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