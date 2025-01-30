Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Мілан" зійдеться з "Інтером", а "Рома" Артема Довбика прийме "Наполі".
Від 31 січня до 3 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Пармою" та "Лечче". У суботу "Аталанта" протистоятиме "Торіно".
В неділю "Ювентус" зустрінеться з "Емполі", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Фіорентиною", "Мілан" зійдеться з "Інтером", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Наполі".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Лаціо" гостюватиме у "Кальярі".
Після 22-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (53 очки). Друге місце посідає "Інтер" (50 балів), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (46 пунктів). Топ-4 замикає "Лаціо" (39 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
23 ТУР
|П'ятниця, 31 січня
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 1 лютого
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КОМО
|Неділя, 2 лютого
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|РОМА
|_:_
|НАПОЛІ
|Понеділок, 3 лютого
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЛАЦІО
Таблиця Серії А після 22-го туру
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