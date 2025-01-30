Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Мілан" зійдеться з "Інтером", а "Рома" Артема Довбика прийме "Наполі".

Від 31 січня до 3 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Пармою" та "Лечче". У суботу "Аталанта" протистоятиме "Торіно".

В неділю "Ювентус" зустрінеться з "Емполі", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Фіорентиною", "Мілан" зійдеться з "Інтером", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Наполі".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Лаціо" гостюватиме у "Кальярі".

Після 22-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (53 очки). Друге місце посідає "Інтер" (50 балів), який має матч у запасі. Третьою йде "Аталанта" (46 пунктів). Топ-4 замикає "Лаціо" (39 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

23 ТУР П'ятниця, 31 січня 21:45 ПАРМА _:_ ЛЕЧЧЕ Субота, 1 лютого 16:00 МОНЦА _:_ ВЕРОНА 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ВЕНЕЦІЯ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ТОРІНО 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ КОМО Неділя, 2 лютого 13:30 ЮВЕНТУС _:_ ЕМПОЛІ 16:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ДЖЕНОА 19:00 МІЛАН _:_ ІНТЕР 21:45 РОМА _:_ НАПОЛІ Понеділок, 3 лютого 21:45 КАЛЬЯРІ _:_ ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 22-го туру

Таблиця Серії А після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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