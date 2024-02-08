Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними у 24-му туру чемпіонату Італії стануть поєдинки "Рома" – "Інтер" і "Мілан" – "Наполі".

9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Салернітани".

У суботу "Лаціо" завітає в гості до "Кальярі", а "Рома" прийматиме "Інтер".

В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з його колишнім клубом – "Аталантою", а "Мілан" на своєму полі протистоятиме "Наполі".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" прийме "Удінезе".

Після 23-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (57 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (49). Четвертою йде "Аталанта" (39, поєдинок у запасі).

Матчі 25-го туру Серії А відбудуться 16 – 18 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 23-го туру

Таблиця Серії А після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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