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Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

Центральними у 24-му туру чемпіонату Італії стануть поєдинки "Рома" – "Інтер" і "Мілан" – "Наполі".

9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Салернітани".

У суботу "Лаціо" завітає в гості до "Кальярі", а "Рома" прийматиме "Інтер".

В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з його колишнім клубом – "Аталантою", а "Мілан" на своєму полі протистоятиме "Наполі".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" прийме "Удінезе".

  • Після 23-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (57 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (49). Четвертою йде "Аталанта" (39, поєдинок у запасі).
  • Матчі 25-го туру Серії А відбудуться 16 – 18 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 9 лютого
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЕМПОЛІ
Субота, 10 лютого
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ЛАЦІО
19:00 РОМА   _:_   ІНТЕР
21:45 САССУОЛО   _:_   ТОРІНО
Неділя, 11 лютого
13:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕРОНА
19:00 ДЖЕНОА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 МІЛАН   _:_   НАПОЛІ
Понеділок, 12 лютого
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 23-го туру

Таблиця Серії А після 23-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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