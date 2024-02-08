Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними у 24-му туру чемпіонату Італії стануть поєдинки "Рома" – "Інтер" і "Мілан" – "Наполі".
9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Салернітани".
У суботу "Лаціо" завітає в гості до "Кальярі", а "Рома" прийматиме "Інтер".
В неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зустрінеться з його колишнім клубом – "Аталантою", а "Мілан" на своєму полі протистоятиме "Наполі".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Ювентус" прийме "Удінезе".
- Після 23-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (57 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (49). Четвертою йде "Аталанта" (39, поєдинок у запасі).
- Матчі 25-го туру Серії А відбудуться 16 – 18 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|П'ятниця, 9 лютого
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Субота, 10 лютого
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|РОМА
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 11 лютого
|13:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|НАПОЛІ
|Понеділок, 12 лютого
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 23-го туру
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
"Челсі" без Мудрика в переграванні розбив "Астон Віллу" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)
Кубок африканських націй-2023: розклад і результати всіх матчів