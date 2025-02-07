Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Інтер" спробує взяти реванш у "Фіорентини" за розгромну поразку.

7-10 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Комо".

У суботу "Аталанта" позмагається з "Вероною", "Мілан" протистоятиме "Емполі", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Торіно".

В неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Венецією", "Лаціо" прийме "Монцу", а лідер чемпіонату "Наполі" зіграє з "Удінезе".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Інтер" спробує взяти реванш у "Фіорентини" за розгромну поразку в дограванні перерваного матчу 14-го туру Серії А.

Після 23-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (54 очки). Друге місце посідає "Інтер" (51 бал). Третьою йде "Аталанта" (47 пунктів). Далі розташувалися "Фіорентина" та "Лаціо" (по 42 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

24 ТУР П'ятниця, 7 лютого 21:45 КОМО _:_ ЮВЕНТУС Субота, 8 лютого 16:00 ВЕРОНА _:_ АТАЛАНТА 19:00 ЕМПОЛІ _:_ МІЛАН 21:45 ТОРІНО _:_ ДЖЕНОА Неділя, 9 лютого 13:30 ВЕНЕЦІЯ _:_ РОМА 16:00 КАЛЬЯРІ _:_ ПАРМА 16:00 ЛАЦІО _:_ МОНЦА 19:00 ЛЕЧЧЕ _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 НАПОЛІ _:_ УДІНЕЗЕ Понеділок, 10 лютого 21:45 ІНТЕР _:_ ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 23-го туру

Таблиця Серії А після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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