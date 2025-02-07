Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Інтер" спробує взяти реванш у "Фіорентини" за розгромну поразку.
7-10 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Комо".
У суботу "Аталанта" позмагається з "Вероною", "Мілан" протистоятиме "Емполі", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Торіно".
В неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Венецією", "Лаціо" прийме "Монцу", а лідер чемпіонату "Наполі" зіграє з "Удінезе".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Інтер" спробує взяти реванш у "Фіорентини" за розгромну поразку в дограванні перерваного матчу 14-го туру Серії А.
Після 23-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (54 очки). Друге місце посідає "Інтер" (51 бал). Третьою йде "Аталанта" (47 пунктів). Далі розташувалися "Фіорентина" та "Лаціо" (по 42 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
24 ТУР
|П'ятниця, 7 лютого
|21:45
|КОМО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 8 лютого
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ДЖЕНОА
|Неділя, 9 лютого
|13:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|РОМА
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Понеділок, 10 лютого
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
Таблиця Серії А після 23-го туру
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