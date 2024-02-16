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Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Руслан Малиновський (зліва) / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Малиновського зіграє проти "Наполі", який є чинним володарем "скудетто".

16 – 18 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийматиме найгіршу команду сезону "Салернітану".

У суботу "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти чинного чемпіона "Наполі", "Ювентус" приїде в гості до "Верони", а "Аталанта" вдома позмагається із "Сассуоло".

В неділю "Лаціо" прийме "Болонью", "Емполі" українця Віктора Коваленка на своєму полі зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" гостюватиме у "Фрозіноне", а "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Монцою".

  • Після 24-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (60 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (42, поєдинок у запасі).
  • Матчі 26-го туру Серії А відбудуться 23 – 26 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 16 лютого
20:00 ТОРІНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
22:00 ІНТЕР   _:_   САЛЕРНІТАНА
Субота, 17 лютого
16:00 НАПОЛІ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САССУОЛО
Неділя, 18 лютого
13:30 ЛАЦІО   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   РОМА
21:45 МОНЦА   _:_   МІЛАН

Таблиця Серії А після 24-го туру

Таблиця Серії А після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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