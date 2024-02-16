Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зіграє проти "Наполі", який є чинним володарем "скудетто".
16 – 18 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У п'ятницю беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийматиме найгіршу команду сезону "Салернітану".
У суботу "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти чинного чемпіона "Наполі", "Ювентус" приїде в гості до "Верони", а "Аталанта" вдома позмагається із "Сассуоло".
В неділю "Лаціо" прийме "Болонью", "Емполі" українця Віктора Коваленка на своєму полі зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" гостюватиме у "Фрозіноне", а "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Монцою".
- Після 24-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (60 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (42, поєдинок у запасі).
- Матчі 26-го туру Серії А відбудуться 23 – 26 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|П'ятниця, 16 лютого
|20:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 17 лютого
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САССУОЛО
|Неділя, 18 лютого
|13:30
|ЛАЦІО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|МІЛАН
Таблиця Серії А після 24-го туру
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