Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зіграє проти "Наполі", який є чинним володарем "скудетто".

16 – 18 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У п'ятницю беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийматиме найгіршу команду сезону "Салернітану".

У суботу "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграє проти чинного чемпіона "Наполі", "Ювентус" приїде в гості до "Верони", а "Аталанта" вдома позмагається із "Сассуоло".

В неділю "Лаціо" прийме "Болонью", "Емполі" українця Віктора Коваленка на своєму полі зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" гостюватиме у "Фрозіноне", а "Мілан" на виїзді зустрінеться з "Монцою".

Після 24-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (60 очок, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (53). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (42, поєдинок у запасі).

Матчі 26-го туру Серії А відбудуться 23 – 26 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 24-го туру

Таблиця Серії А після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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