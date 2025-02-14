Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Лаціо" – "Наполі" та "Ювентус" – "Інтер".

14-17 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Болонья" – "Торіно".

У суботу "Аталанта" прийме "Кальярі", "Лаціо" зіграє з "Наполі", а "Мілан" позмагається з "Вероною".

В неділю "Емполі", до якого нещодавно повернувся український півзахисник Віктор Коваленко, зійдеться з "Удінезе". Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Пармою", а "Ювентус" поміряється силами з "Інтером".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Венецією".

Після 24-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (55 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (50 пунктів). Топ-4 замикає "Лаціо" (45 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

25 ТУР П'ятниця, 14 лютого 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ ТОРІНО Субота, 15 лютого 16:00 АТАЛАНТА _:_ КАЛЬЯРІ 19:00 ЛАЦІО _:_ НАПОЛІ 21:45 МІЛАН _:_ ВЕРОНА Неділя, 16 лютого 13:30 ФІОРЕНТИНА _:_ КОМО 16:00 МОНЦА _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ЕМПОЛІ 19:00 ПАРМА _:_ РОМА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ІНТЕР Понеділок, 17 лютого 21:45 ДЖЕНОА _:_ ВЕНЕЦІЯ

Таблиця Серії А після 24-го туру

Таблиця Серії А після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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