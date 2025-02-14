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Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральними в турі будуть поєдинки "Лаціо" – "Наполі" та "Ювентус" – "Інтер".

14-17 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Болонья" – "Торіно".

У суботу "Аталанта" прийме "Кальярі", "Лаціо" зіграє з "Наполі", а "Мілан" позмагається з "Вероною".

В неділю "Емполі", до якого нещодавно повернувся український півзахисник Віктор Коваленко, зійдеться з "Удінезе". Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Пармою", а "Ювентус" поміряється силами з "Інтером".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Венецією".

Після 24-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (55 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (50 пунктів). Топ-4 замикає "Лаціо" (45 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
25 ТУР
П'ятниця, 14 лютого
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРІНО
Субота, 15 лютого
16:00 АТАЛАНТА   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 ЛАЦІО   _:_   НАПОЛІ
21:45 МІЛАН   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 16 лютого
13:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   КОМО
16:00 МОНЦА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ПАРМА   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 17 лютого
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕНЕЦІЯ

Таблиця Серії А після 24-го туру

Таблиця Серії А після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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