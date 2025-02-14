Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Лаціо" – "Наполі" та "Ювентус" – "Інтер".
14-17 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Болонья" – "Торіно".
У суботу "Аталанта" прийме "Кальярі", "Лаціо" зіграє з "Наполі", а "Мілан" позмагається з "Вероною".
В неділю "Емполі", до якого нещодавно повернувся український півзахисник Віктор Коваленко, зійдеться з "Удінезе". Того ж дня "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Пармою", а "Ювентус" поміряється силами з "Інтером".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Венецією".
Після 24-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (55 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (50 пунктів). Топ-4 замикає "Лаціо" (45 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
25 ТУР
|П'ятниця, 14 лютого
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 15 лютого
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 16 лютого
|13:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|КОМО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ПАРМА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 17 лютого
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
Таблиця Серії А після 24-го туру
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