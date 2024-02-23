Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Мілан" – Аталанта" і "Фіорентина" – "Лаціо".

23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Болоньєю" та "Вероною".

У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийме "Удінезе".

В неділю "Ювентус" вдома протистоятиме "Фрозіноне", "Наполі" завітає в гості до "Кальярі", "Інтер" на виїзді спробує обіграти "Лечче", а "Мілан" прийматиме "Аталанту".

Завершиться тур у понеділок матчами "Рома" – "Торіно" та "Фіорентина" – "Лаціо".

Після 25-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (63 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (54). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (45, поєдинок у запасі).

Матчі 27-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 25-го туру

Таблиця Серії А після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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