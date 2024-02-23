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Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" / Фото: Associated Press

Центральними в турі стануть поєдинки "Мілан" – Аталанта" і "Фіорентина" – "Лаціо".

23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Болоньєю" та "Вероною".

У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийме "Удінезе".

В неділю "Ювентус" вдома протистоятиме "Фрозіноне", "Наполі" завітає в гості до "Кальярі", "Інтер" на виїзді спробує обіграти "Лечче", а "Мілан" прийматиме "Аталанту".

Завершиться тур у понеділок матчами "Рома" – "Торіно" та "Фіорентина" – "Лаціо".

  • Після 25-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (63 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (54). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (45, поєдинок у запасі).
  • Матчі 27-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 23 лютого
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА
Субота, 24 лютого
16:00 САССУОЛО   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   МОНЦА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   УДІНЕЗЕ
Неділя, 25 лютого
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   НАПОЛІ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ІНТЕР
21:45 МІЛАН   _:_   АТАЛАНТА
Понеділок, 26 лютого
19:30 РОМА   _:_   ТОРІНО
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛАЦІО

Таблиця Серії А після 25-го туру

Таблиця Серії А після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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