Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Мілан" – Аталанта" і "Фіорентина" – "Лаціо".
23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Болоньєю" та "Вероною".
У суботу "Емполі" українця Віктора Коваленка на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського прийме "Удінезе".
В неділю "Ювентус" вдома протистоятиме "Фрозіноне", "Наполі" завітає в гості до "Кальярі", "Інтер" на виїзді спробує обіграти "Лечче", а "Мілан" прийматиме "Аталанту".
Завершиться тур у понеділок матчами "Рома" – "Торіно" та "Фіорентина" – "Лаціо".
- Після 25-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (63 очки, гра в запасі). Другу позицію посідає "Ювентус" (54). На третій сходинці – "Мілан" (52). Четвертою йде "Аталанта" (45, поєдинок у запасі).
- Матчі 27-го туру Серії А відбудуться 1 – 4 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 23 лютого
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|Субота, 24 лютого
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 25 лютого
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понеділок, 26 лютого
|19:30
|РОМА
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАЦІО
Таблиця Серії А після 25-го туру
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