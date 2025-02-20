Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Чинний чемпіон "Інтер" намагається наздогнати "Наполі" у боротьбі за "скудетто".

21-24 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Удінезе".

У суботу "Лаціо" зіграє з "Венецією", "Мілан" позмагається з "Торіно", а чинний чемпіон "Інтер" прийме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

В неділю "Наполі" зустрінеться з "Комо", "Фіорентина" зійдеться з "Вероною", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка поміряється силами з "Аталантою", а "Ювентус" завітає у гості до "Кальярі".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Монцу".

Після 25-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (56 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (51 пункт). Далі розташувалися "Ювентус" і "Лаціо" (по 46 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

26 ТУР П'ятниця, 21 лютого 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ УДІНЕЗЕ Субота, 22 лютого 16:00 ВЕНЕЦІЯ _:_ ЛАЦІО 16:00 ПАРМА _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ТОРІНО _:_ МІЛАН 21:45 ІНТЕР _:_ ДЖЕНОА Неділя, 23 лютого 13:30 КОМО _:_ НАПОЛІ 16:00 ВЕРОНА _:_ ФІОРЕНТИНА 19:00 ЕМПОЛІ _:_ АТАЛАНТА 21:45 КАЛЬЯРІ _:_ ЮВЕНТУС Понеділок, 24 лютого 21:45 РОМА _:_ МОНЦА

Таблиця Серії А після 25-го туру

Читайте також:

Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця