Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Чинний чемпіон "Інтер" намагається наздогнати "Наполі" у боротьбі за "скудетто".
21-24 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Удінезе".
У суботу "Лаціо" зіграє з "Венецією", "Мілан" позмагається з "Торіно", а чинний чемпіон "Інтер" прийме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.
В неділю "Наполі" зустрінеться з "Комо", "Фіорентина" зійдеться з "Вероною", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка поміряється силами з "Аталантою", а "Ювентус" завітає у гості до "Кальярі".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Монцу".
Після 25-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (56 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (51 пункт). Далі розташувалися "Ювентус" і "Лаціо" (по 46 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
26 ТУР
|П'ятниця, 21 лютого
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Субота, 22 лютого
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ДЖЕНОА
|Неділя, 23 лютого
|13:30
|КОМО
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 24 лютого
|21:45
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
Таблиця Серії А після 25-го туру
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