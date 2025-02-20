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Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

Чинний чемпіон "Інтер" намагається наздогнати "Наполі" у боротьбі за "скудетто".

21-24 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лечче" та "Удінезе".

У суботу "Лаціо" зіграє з "Венецією", "Мілан" позмагається з "Торіно", а чинний чемпіон "Інтер" прийме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

В неділю "Наполі" зустрінеться з "Комо", "Фіорентина" зійдеться з "Вероною", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка поміряється силами з "Аталантою", а "Ювентус" завітає у гості до "Кальярі".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Монцу".

Після 25-го туру таблицю Серії А очолює "Наполі" (56 очок). Друге місце посідає "Інтер" (54 бали). Третьою йде "Аталанта" (51 пункт). Далі розташувалися "Ювентус" і "Лаціо" (по 46 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
26 ТУР
П'ятниця, 21 лютого
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   УДІНЕЗЕ
Субота, 22 лютого
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ЛАЦІО
16:00 ПАРМА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ТОРІНО   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   ДЖЕНОА
Неділя, 23 лютого
13:30 КОМО   _:_   НАПОЛІ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 24 лютого
21:45 РОМА   _:_   МОНЦА

Таблиця Серії А після 25-го туру

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