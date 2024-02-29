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Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

Центральними в турі стануть поєдинки "Лаціо" – "Мілан" і "Наполі" – "Ювентус".

1 – 4 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Міланом".

У суботу "Рома" зустрінеться з "Монцою", а "Фіорентина" позмагається з "Торіно".

В неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Кальярі", "Аталанта" вдома зійдеться з "Болоньєю", а "Наполі" на своєму полі зіграє проти "Ювентуса".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді побореться з "Інтером".

  • Після 26-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (69 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (53). Четвертою йде "Болонья" (48).
  • Матчі 28-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
П'ятниця, 1 березня
21:45 ЛАЦІО   _:_   МІЛАН
Субота, 2 березня
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 МОНЦА   _:_   РОМА
21:45 ТОРІНО   _:_   ФІОРЕНТИНА
Неділя, 3 березня
13:30 ВЕРОНА   _:_   САССУОЛО
16:00 ЕМПОЛІ   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
Понеділок, 4 березня
21:45 ІНТЕР   _:_   ДЖЕНОА

Таблиця Серії А після 26-го туру

Таблиця Серії А після 26-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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