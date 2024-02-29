Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Лаціо" – "Мілан" і "Наполі" – "Ювентус".

1 – 4 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Міланом".

У суботу "Рома" зустрінеться з "Монцою", а "Фіорентина" позмагається з "Торіно".

В неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Кальярі", "Аталанта" вдома зійдеться з "Болоньєю", а "Наполі" на своєму полі зіграє проти "Ювентуса".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді побореться з "Інтером".

Після 26-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (69 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (53). Четвертою йде "Болонья" (48).

Матчі 28-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 26-го туру

Таблиця Серії А після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Роналду дискваліфікували за непристойний жест на адресу фанатів у Саудівській Аравії