Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Лаціо" – "Мілан" і "Наполі" – "Ювентус".
1 – 4 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лаціо" та "Міланом".
У суботу "Рома" зустрінеться з "Монцою", а "Фіорентина" позмагається з "Торіно".
В неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Кальярі", "Аталанта" вдома зійдеться з "Болоньєю", а "Наполі" на своєму полі зіграє проти "Ювентуса".
Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді побореться з "Інтером".
- Після 26-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (69 очок). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (53). Четвертою йде "Болонья" (48).
- Матчі 28-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|П'ятниця, 1 березня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|МІЛАН
|Субота, 2 березня
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Неділя, 3 березня
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 4 березня
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ДЖЕНОА
Таблиця Серії А після 26-го туру
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