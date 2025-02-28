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Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" – "Наполі" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату – "Інтер" і "Наполі".

Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Лечче".

У суботу "Аталанта" прийме "Венецію", а в центральному матчі туру зійдуться лідери чемпіонату – "Наполі" на своєму полі позмагається з "Інтером".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Комо", а "Мілан" прийме "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Ювентус" на домашній арені побореться з "Вероною".

Після 26-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (57 очок). Друге місце посідає "Наполі" (56 балів). Третьою йде "Аталанта" (54 пункти). Топ-4 замикає "Ювентус" (49 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
27 ТУР
П'ятниця, 28 лютого
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Субота, 1 березня
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 НАПОЛІ   _:_   ІНТЕР
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ПАРМА
Неділя, 2 березня
13:30 МОНЦА   _:_   ТОРІНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 РОМА   _:_   КОМО
21:45 МІЛАН   _:_   ЛАЦІО
Понеділок, 3 березня
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 26-го туру

Таблиця Серії А після 26-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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