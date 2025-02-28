Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату – "Інтер" і "Наполі".

Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Лечче".

У суботу "Аталанта" прийме "Венецію", а в центральному матчі туру зійдуться лідери чемпіонату – "Наполі" на своєму полі позмагається з "Інтером".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Комо", а "Мілан" прийме "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Ювентус" на домашній арені побореться з "Вероною".

Після 26-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (57 очок). Друге місце посідає "Наполі" (56 балів). Третьою йде "Аталанта" (54 пункти). Топ-4 замикає "Ювентус" (49 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

27 ТУР П'ятниця, 28 лютого 21:45 ФІОРЕНТИНА _:_ ЛЕЧЧЕ Субота, 1 березня 16:00 АТАЛАНТА _:_ ВЕНЕЦІЯ 19:00 НАПОЛІ _:_ ІНТЕР 21:45 УДІНЕЗЕ _:_ ПАРМА Неділя, 2 березня 13:30 МОНЦА _:_ ТОРІНО 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ КАЛЬЯРІ 16:00 ДЖЕНОА _:_ ЕМПОЛІ 19:00 РОМА _:_ КОМО 21:45 МІЛАН _:_ ЛАЦІО Понеділок, 3 березня 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 26-го туру

Таблиця Серії А після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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