Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату – "Інтер" і "Наполі".
Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Лечче".
У суботу "Аталанта" прийме "Венецію", а в центральному матчі туру зійдуться лідери чемпіонату – "Наполі" на своєму полі позмагається з "Інтером".
В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Комо", а "Мілан" прийме "Лаціо".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Ювентус" на домашній арені побореться з "Вероною".
Після 26-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (57 очок). Друге місце посідає "Наполі" (56 балів). Третьою йде "Аталанта" (54 пункти). Топ-4 замикає "Ювентус" (49 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
27 ТУР
|П'ятниця, 28 лютого
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 1 березня
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ПАРМА
|Неділя, 2 березня
|13:30
|МОНЦА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|РОМА
|_:_
|КОМО
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ЛАЦІО
|Понеділок, 3 березня
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 26-го туру
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