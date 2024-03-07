Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У боротьбі за "скудетто" з величезним відривом лідирує міланський "Інтер".

8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Торіно".

У суботу беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Монцою".

В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Мілана", "Ювентус" прийме "Аталанту", а "Фіорентина" на своєму полі позмагається з "Ромою".

Завершиться тур у понеділок грою між "Лаціо" та "Удінезе".

Після 27-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (72 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (56). Четвертою йде "Болонья" (51).

Матчі 29-го туру Серії А відбудуться 15 – 17 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 27-го туру

Таблиця Серії А після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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