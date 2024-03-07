Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" / Фото: Associated Press

У боротьбі за "скудетто" з величезним відривом лідирує міланський "Інтер".

8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Торіно".

У суботу беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Монцою".

В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Мілана", "Ювентус" прийме "Аталанту", а "Фіорентина" на своєму полі позмагається з "Ромою".

Завершиться тур у понеділок грою між "Лаціо" та "Удінезе".

  • Після 27-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (72 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (56). Четвертою йде "Болонья" (51).
  • Матчі 29-го туру Серії А відбудуться 15 – 17 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 8 березня
21:45 НАПОЛІ   _:_   ТОРІНО
Субота, 9 березня
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 САССУОЛО   _:_   ФРОЗІНОНЕ
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ІНТЕР
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МОНЦА
Неділя, 10 березня
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ВЕРОНА
16:00 МІЛАН   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   РОМА
Понеділок, 11 березня
21:45 ЛАЦІО   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 27-го туру

Таблиця Серії А після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація