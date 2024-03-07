Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У боротьбі за "скудетто" з величезним відривом лідирує міланський "Інтер".
8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Торіно".
У суботу беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Монцою".
В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка завітає в гості до "Мілана", "Ювентус" прийме "Аталанту", а "Фіорентина" на своєму полі позмагається з "Ромою".
Завершиться тур у понеділок грою між "Лаціо" та "Удінезе".
- Після 27-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (72 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (57). На третій сходинці – "Мілан" (56). Четвертою йде "Болонья" (51).
- Матчі 29-го туру Серії А відбудуться 15 – 17 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|П'ятниця, 8 березня
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|Субота, 9 березня
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 10 березня
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|МІЛАН
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 11 березня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 27-го туру
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