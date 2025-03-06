Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

В "українському дербі" Артем Довбик з "Ромою" протистоятиме "Емполі" Віктора Коваленка.
7-10 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі".
У суботу "Мілан" завітає у гості до "Лечче", а "Інтер" прийме "Монцу".
В неділю "Наполі" позмагається з "Фіорентиною", "Рома" українського форварда Артема Довбика, який увійшов до символічної збірної 27-го туру Серії А, поміряється силами з "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, а "Ювентус" зійдеться з "Аталантою".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Лаціо" та "Удінезе".
Після 27-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (58 очок). Друге місце посідає "Наполі" (57 балів). Третьою йде "Аталанта" (55 пунктів). Топ-4 замикає "Ювентус" (52 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
28 ТУР
|П'ятниця, 7 березня
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Субота, 8 березня
|16:00
|КОМО
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 9 березня
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понеділок, 10 березня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 27-го туру
Читайте також:
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу