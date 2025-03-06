Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

В "українському дербі" Артем Довбик з "Ромою" протистоятиме "Емполі" Віктора Коваленка.

7-10 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі".

У суботу "Мілан" завітає у гості до "Лечче", а "Інтер" прийме "Монцу".

В неділю "Наполі" позмагається з "Фіорентиною", "Рома" українського форварда Артема Довбика, який увійшов до символічної збірної 27-го туру Серії А, поміряється силами з "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, а "Ювентус" зійдеться з "Аталантою".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Лаціо" та "Удінезе".

Після 27-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (58 очок). Друге місце посідає "Наполі" (57 балів). Третьою йде "Аталанта" (55 пунктів). Топ-4 замикає "Ювентус" (52 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

28 ТУР П'ятниця, 7 березня 21:45 КАЛЬЯРІ _:_ ДЖЕНОА Субота, 8 березня 16:00 КОМО _:_ ВЕНЕЦІЯ 16:00 ПАРМА _:_ ТОРІНО 19:00 ЛЕЧЧЕ _:_ МІЛАН 21:45 ІНТЕР _:_ МОНЦА Неділя, 9 березня 13:30 ВЕРОНА _:_ БОЛОНЬЯ 16:00 НАПОЛІ _:_ ФІОРЕНТИНА 19:00 ЕМПОЛІ _:_ РОМА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ АТАЛАНТА Понеділок, 10 березня 21:45 ЛАЦІО _:_ УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 27-го туру

Таблиця Серії А після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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