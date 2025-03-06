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Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

В "українському дербі" Артем Довбик з "Ромою" протистоятиме "Емполі" Віктора Коваленка.

7-10 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Кальярі".

У суботу "Мілан" завітає у гості до "Лечче", а "Інтер" прийме "Монцу".

В неділю "Наполі" позмагається з "Фіорентиною", "Рома" українського форварда Артема Довбика, який увійшов до символічної збірної 27-го туру Серії А, поміряється силами з "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка, а "Ювентус" зійдеться з "Аталантою".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Лаціо" та "Удінезе".

Після 27-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (58 очок). Друге місце посідає "Наполі" (57 балів). Третьою йде "Аталанта" (55 пунктів). Топ-4 замикає "Ювентус" (52 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
28 ТУР
П'ятниця, 7 березня
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ДЖЕНОА
Субота, 8 березня
16:00 КОМО   _:_   ВЕНЕЦІЯ
16:00 ПАРМА   _:_   ТОРІНО
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   МОНЦА
Неділя, 9 березня
13:30 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 НАПОЛІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
Понеділок, 10 березня
21:45 ЛАЦІО   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 27-го туру

Таблиця Серії А після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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