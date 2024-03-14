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Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" та "Наполі" зустрінуться в центральному матчі 29-го туру Серії А / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Інтер" вдома зіграє проти "Наполі".

15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону 2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка прийме "Болонью".

У неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Ювентусом", "Мілан" завітає в гості до "Верони", "Аталанта" зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" прийматиме "Сассуоло", а в центральному матчі туру силами поміряються беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" та чинний володар титулу "Наполі".

  • Після 28-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (75 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (59). На третій сходинці – "Ювентус" (58). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (51).
  • Матчі 30-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 30 березня – 1 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 15 березня
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
Субота, 16 березня
16:00 МОНЦА   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ТОРІНО
19:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ЛАЦІО
Неділя, 17 березня
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ВЕРОНА   _:_   МІЛАН
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   САССУОЛО
21:45 ІНТЕР   _:_   НАПОЛІ

Таблиця Серії А після 28-го туру

Таблиця Серії А після 28-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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