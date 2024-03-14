Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Інтер" вдома зіграє проти "Наполі".

15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону 2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка прийме "Болонью".

У неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Ювентусом", "Мілан" завітає в гості до "Верони", "Аталанта" зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" прийматиме "Сассуоло", а в центральному матчі туру силами поміряються беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" та чинний володар титулу "Наполі".

Після 28-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (75 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (59). На третій сходинці – "Ювентус" (58). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (51).

Матчі 30-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 30 березня – 1 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 28-го туру

Таблиця Серії А після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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