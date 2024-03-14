Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Інтер" вдома зіграє проти "Наполі".
15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону 2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка прийме "Болонью".
У неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Ювентусом", "Мілан" завітає в гості до "Верони", "Аталанта" зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" прийматиме "Сассуоло", а в центральному матчі туру силами поміряються беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" та чинний володар титулу "Наполі".
- Після 28-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (75 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (59). На третій сходинці – "Ювентус" (58). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (51).
- Матчі 30-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 30 березня – 1 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 15 березня
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Субота, 16 березня
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 17 березня
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|МІЛАН
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 28-го туру
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