Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Аталанта" прийматиме "Інтер".
14-16 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на своєму полі зіграє проти "Лечче".
У суботу "Мілан" прийме "Комо", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка завітає у гості до "Торіно".
Завершиться тур у неділю: "Наполі" в гостях позмагається з "Венецією", "Лаціо" зійдеться з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома протистоятиме "Кальярі", "Ювентус" на виїзді побореться з "Фіорентиною", а в центральному поєдинку туру "Аталанта" прийматиме "Інтер".
Після 28-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (61 очко). Друге місце посідає "Наполі" (60 балів). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Ювентус" (52 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
29 ТУР
|П'ятниця, 14 березня
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 15 березня
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|КОМО
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Неділя, 16 березня
|13:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦІО
|17:00
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 28-го туру
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