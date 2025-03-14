Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

14-16 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на своєму полі зіграє проти "Лечче".

У суботу "Мілан" прийме "Комо", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка завітає у гості до "Торіно".

Завершиться тур у неділю: "Наполі" в гостях позмагається з "Венецією", "Лаціо" зійдеться з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика вдома протистоятиме "Кальярі", "Ювентус" на виїзді побореться з "Фіорентиною", а в центральному поєдинку туру "Аталанта" прийматиме "Інтер".

Після 28-го туру таблицю Серії А очолює "Інтер" (61 очко). Друге місце посідає "Наполі" (60 балів). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Ювентус" (52 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

29 ТУР П'ятниця, 14 березня 21:45 ДЖЕНОА _:_ ЛЕЧЧЕ Субота, 15 березня 16:00 МОНЦА _:_ ПАРМА 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ВЕРОНА 19:00 МІЛАН _:_ КОМО 21:45 ТОРІНО _:_ ЕМПОЛІ Неділя, 16 березня 13:30 ВЕНЕЦІЯ _:_ НАПОЛІ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ЛАЦІО 17:00 РОМА _:_ КАЛЬЯРІ 19:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ЮВЕНТУС 21:45 АТАЛАНТА _:_ ІНТЕР

Таблиця Серії А після 28-го туру

Таблиця Серії А після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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