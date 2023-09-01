Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Рома" – "Мілан" і "Наполі" – "Лаціо".
1 – 3 вересня відбудуться матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він відкриється двома поєдинками у п'ятницю, один з яких стане центральним у турі – "Рома" прийматиме "Мілан".
На суботу заплановано інший топматч: чинний чемпіон – "Наполі" – вдома зіграє проти "Лаціо".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Інтер" прийме "Фіорентину", "Дженоа" українця Руслана Малиновського вирушить у гості до "Торіно", а "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка на своєму стадіоні зійдеться з "Ювентусом".
- Після 2-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Мілан", "Наполі", "Інтер" та "Верона", які набрали по 6 очок.
- Матчі 4-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 16 – 18 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 1 вересня
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|РОМА
|_:_
|МІЛАН
|Субота, 2 вересня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 3 вересня
|19:30
|ІНТЕР
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
Таблиця Серії А після 2-го туру
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