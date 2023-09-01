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Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Фанати "Роми" / Фото: Associated Press

Центральними в турі будуть поєдинки "Рома" – "Мілан" і "Наполі" – "Лаціо".

1 – 3 вересня відбудуться матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється двома поєдинками у п'ятницю, один з яких стане центральним у турі – "Рома" прийматиме "Мілан".

На суботу заплановано інший топматч: чинний чемпіон – "Наполі" – вдома зіграє проти "Лаціо".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Інтер" прийме "Фіорентину", "Дженоа" українця Руслана Малиновського вирушить у гості до "Торіно", а "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка на своєму стадіоні зійдеться з "Ювентусом".

  • Після 2-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Мілан", "Наполі", "Інтер" та "Верона", які набрали по 6 очок.
  • Матчі 4-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 16 – 18 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 1 вересня
19:30 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА
21:45 РОМА   _:_   МІЛАН
Субота, 2 вересня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРІ
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ФРОЗІНОНЕ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МОНЦА
21:45 НАПОЛІ   _:_   ЛАЦІО
Неділя, 3 вересня
19:30 ІНТЕР   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:30 ТОРІНО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА

Таблиця Серії А після 2-го туру

Таблиця Серії А після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
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