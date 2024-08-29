Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" з Артемом Довбиком побореться проти "Ювентуса".
30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі третього туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Відкриється тур у п'ятницю поєдинком "Венеція" – "Торіно". Також цього дня "Інтер" прийме "Аталанту".
У центральному матчі суботи позмагаються "Лаціо" та "Мілан", а "Наполі" на своєму полі зустрінеться з "Пармою".
Завершиться тур у неділю. "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зійдеться з "Вероною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях побореться з "Ювентусом".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 30 серпня
|19:30
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|Субота, 31 серпня
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ПАРМА
|Неділя, 1 вересня
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 2-го туру
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