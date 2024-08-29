Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" з Артемом Довбиком побореться проти "Ювентуса".

30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі третього туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком "Венеція" – "Торіно". Також цього дня "Інтер" прийме "Аталанту".

У центральному матчі суботи позмагаються "Лаціо" та "Мілан", а "Наполі" на своєму полі зустрінеться з "Пармою".

Завершиться тур у неділю. "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зійдеться з "Вероною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях побореться з "Ювентусом".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 30 серпня 19:30 ВЕНЕЦІЯ _:_ ТОРІНО 21:45 ІНТЕР _:_ АТАЛАНТА Субота, 31 серпня 19:30 БОЛОНЬЯ _:_ ЕМПОЛІ 19:30 ЛЕЧЧЕ _:_ КАЛЬЯРІ 21:45 ЛАЦІО _:_ МІЛАН 21:45 НАПОЛІ _:_ ПАРМА Неділя, 1 вересня 19:30 ДЖЕНОА _:_ ВЕРОНА 19:30 ФІОРЕНТИНА _:_ МОНЦА 21:45 УДІНЕЗЕ _:_ КОМО 21:45 ЮВЕНТУС _:_ РОМА

Таблиця Серії А після 2-го туру

Таблиця Серії А після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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