Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

У центральному поєдинку туру "Рома" з Артемом Довбиком побореться проти "Ювентуса".

30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі третього туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Відкриється тур у п'ятницю поєдинком "Венеція" – "Торіно". Також цього дня "Інтер" прийме "Аталанту".

У центральному матчі суботи позмагаються "Лаціо" та "Мілан", а "Наполі" на своєму полі зустрінеться з "Пармою".

Завершиться тур у неділю. "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зійдеться з "Вероною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях побореться з "Ювентусом".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 30 серпня
19:30 ВЕНЕЦІЯ   _:_   ТОРІНО
21:45 ІНТЕР   _:_   АТАЛАНТА
Субота, 31 серпня
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЕМПОЛІ
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 ЛАЦІО   _:_   МІЛАН
21:45 НАПОЛІ   _:_   ПАРМА
Неділя, 1 вересня
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   МОНЦА
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   КОМО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 2-го туру

Таблиця Серії А після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Новий формат футбольних єврокубків: як це працюватиме, що чекає на українські клуби

Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація