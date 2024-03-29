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Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Уболівальники "Мілана" / Фото: Associated Press

Головна увага фанатів буде прикута до поєдинків "Наполі" – "Аталанта", "Лаціо" – "Ювентус" і "Фіорентина" – "Мілан".

30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" прийме "Аталанту", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Фрозіноне", "Ювентус" приїде в гості до "Лаціо", а "Мілан" на виїзді позмагається з "Фіорентиною".

Завершиться тур п'ятьма поєдинками у понеділок, зокрема "Рома" гостюватиме у "Лечче", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка.

  • Після 29-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (76 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (62). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (54).
  • Матчі 31-го туру Серії А відбудуться 5 – 8 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Субота, 30 березня
13:30 НАПОЛІ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 ТОРІНО   _:_   МОНЦА
19:00 ЛАЦІО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   МІЛАН
Понеділок, 1 квітня
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ВЕРОНА
16:00 САССУОЛО   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   ЕМПОЛІ

Таблиця Серії А після 29-го туру

Таблиця Серії А після 29-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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