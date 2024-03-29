Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головна увага фанатів буде прикута до поєдинків "Наполі" – "Аталанта", "Лаціо" – "Ювентус" і "Фіорентина" – "Мілан".
30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У суботу чинний чемпіон "Наполі" прийме "Аталанту", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Фрозіноне", "Ювентус" приїде в гості до "Лаціо", а "Мілан" на виїзді позмагається з "Фіорентиною".
Завершиться тур п'ятьма поєдинками у понеділок, зокрема "Рома" гостюватиме у "Лечче", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка.
- Після 29-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (76 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (62). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (54).
- Матчі 31-го туру Серії А відбудуться 5 – 8 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Субота, 30 березня
|13:30
|НАПОЛІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МІЛАН
|Понеділок, 1 квітня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ЕМПОЛІ
Таблиця Серії А після 29-го туру
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця