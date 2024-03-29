Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Головна увага фанатів буде прикута до поєдинків "Наполі" – "Аталанта", "Лаціо" – "Ювентус" і "Фіорентина" – "Мілан".

30 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" прийме "Аталанту", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського вдома зіграє з "Фрозіноне", "Ювентус" приїде в гості до "Лаціо", а "Мілан" на виїзді позмагається з "Фіорентиною".

Завершиться тур п'ятьма поєдинками у понеділок, зокрема "Рома" гостюватиме у "Лечче", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" прийме "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка.

Після 29-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (76 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (62). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (54).

Матчі 31-го туру Серії А відбудуться 5 – 8 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 29-го туру

Таблиця Серії А після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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